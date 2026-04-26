بررسی تورم، ترافیک و جبران خسارات جنگ در جلسه شورای شهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز روز یکشنبه ششم اردیبهشت در صحن جلسات شورا برگزار شد.
غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در ابتدای این جلسه با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر اظهار کرد: کارگر نماد پویایی، پشتکار و بنیان توسعه است و زیرساختهای زندگی مدرن با تلاش دستان زحمتکش کارگران شکل میگیرد. وی تأکید کرد که توسعه شهری بدون توجه به رفاه و حقوق کارگران امکانپذیر نیست.
احمدی همچنین با اشاره به دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، این روز را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه بیگانگان دانست و گفت: این نامگذاری نشاندهنده رشادتها و از خودگذشتگیهای مردم ایران در حفظ تمامیت ارضی کشور است.
در ادامه داود امیرحقیان، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با انتقاد از روند رسیدگی به خسارتهای جنگی گفت: مردم برای دریافت خسارتها درگیر بروکراسی اداری بیمه شدهاند. به گفته وی بسیاری از خانههای تخریبشده هنوز آواربرداری نشده و برای تأمین لوازم خانگی خانوادههای آسیبدیده نیز دستورالعمل مشخصی تدوین نشده است.
حجتالاسلام رسول برگی، عضو شورای شهر تبریز نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه اظهار کرد: مسئولان باید وضعیت واقعی بازار را از نزدیک ببینند. وی با بیان اینکه مردم درآمد محدودی دارند، افزود: افزایش چندبرابری قیمتها فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده و انتظار اصلی جامعه کنترل تورم و ساماندهی قیمتهاست.
حجتالاسلام سیدکاظم زعفرانچیلر دیگر عضو شورا با اشاره به حوادث تلخ جنگ رمضان و حمله به مدرسه شجره طیبه، پیشنهاد داد مدرسه جدیدالاحداث خاوران به نام «شجره طیبه» نامگذاری شود تا یادآور معصومیت و مقاومت باشد. وی همچنین بر ضرورت ایجاد مجموعهای کتابمحور در تبریز برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و رونق نشر تأکید کرد.
در بخش دیگری از جلسه، اسماعیل چمنی نسبت به وضعیت ترافیک در تبریز هشدار داد و گفت: اولویت مدیریت شهری باید مسیرگشایی و ساماندهی عبور و مرور باشد و صدور مجوزهای بیضابطه در بافت مرکزی شهر میتواند در آینده مشکلات جدی ایجاد کند.
محمدحسن اسوتچی نیز با اشاره به مطالبات رانندگان استیجاری زبالهکش شهرداری گفت: با وجود پیگیریهای انجامشده، حقوق اسفندماه این رانندگان هنوز پرداخت نشده و لازم است در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود.
علی راستی، دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز با اشاره به جایگاه تاریخی و جهانی این شهر تأکید کرد: تبریز یک کلانشهر با پیشینه فرهنگی و تاریخی است و نباید در پارلمان شهری شأن و منزلت آن نادیده گرفته شود.
در ادامه یعقوب هوشیار، شهردار تبریز با اشاره به اقدامات مدیریت بحران شهرداری در جریان جنگ رمضان گفت: حجم خسارتها قابل توجه است و برآوردهای اولیه نشان میدهد هزینههای مربوط به آسیبهای کلی و مراحل بعدی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: در برخی پروژهها و اقدامات، مسیر تأمین بودجه مشخص نبود اما یکی از نخستین اولویتهای مدیریت شهری اسکان موقت آسیبدیدگان بود که در همان روزهای ابتدایی انجام شد و برای افرادی که شرایط لازم را داشتند، امکان اسکان فراهم شد.
نظر شما