۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

رایزنی استارمر و ترامپ درباره پیامدهای انسداد تنگه هرمز

دفتر نخست وزیر انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که «کر استارمر»، با رئیس جمهور آمریکا درباره پیامدهای شدید توقف تردد در تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی رایزنی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس امروز یکشنبه اعلام کرد که «کر استارمر»، نخست وزیر این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی درباره نیاز فوری به ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند.

سخنگوی دفتر «کر استارمر»، با صدور بیانیه‌ ای در این خصوص اعلام کرد: سران ۲ کشور با توجه به پیامدهای شدید این موضوع بر اقتصاد جهانی و برای هزینه زندگی مردم انگلیس و جهان، درباره نیاز فوری به ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس در این خصوص اضافه شده است: نخست وزیر آخرین پیشرفت‌ ها در ابتکار مشترک خود با رئیس جمهور فرانسه (امانوئل ماکرون) برای بازگرداندن آزادی دریانوردی را به اطلاع ترامپ رساند.

این در حالیست که «پاتریک پویان»، مدیرعامل شرکت توتال روز گذشته در خصوص تنگه هرمز که حدود یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌ کند، ابراز نگرانی کرده بود.

مدیرعامل شرکت توتال در کنفرانس سیاست جهانی در شانتیلی در حومه پاریس در این خصوص گفته بود: اگر این وضعیت ۲ یا ۳ ماه دیگر ادامه یابد، ما وارد دنیایی از کمبود انرژی می‌ شویم که کشورهای آسیایی پیش از این از آن رنج برده‌ اند. شما نمی‌ توانید بدون عواقب جدی، ۲۰ درصد از نفت و گاز کره زمین را سرگردان و غیرقابل دسترس داشته باشید.

این در حالیست که به دنبال تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و افزایش ناامنی ها در منطقه، تردد از تنگه هرمز متوقف شده است.

