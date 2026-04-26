جهانیان: بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست هماهنگی بزرگداشت روز ملی خلیج فارس، با اعلام برگزاری گسترده آیینهای بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در تمامی شهرها و بخشهای ساحلی، اظهار کرد: خلیج فارس تنها یک نام جغرافیایی نیست، بلکه ریشههای زنده هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی مردم این سرزمین است و باید این حقیقت در قالب برنامههایی اثرگذار و فاخر به نمایش گذاشته شود.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت نمایش اقتدار ملی در این بزرگداشت افزود: هدف ما برگزاری برنامهای در شأن نام خلیج فارس است؛ برنامهای که هم جلوههای تاریخی و هویتی این میراث ماندگار را تبیین کند و هم پیام استعمارستیزی، رشادت، شجاعت، وحدت، انسجام و اقتدار مردمان جنوب به ویژه بوشهر قهرمان را به نمایش بگذارد.
جهانیان همچنین از برگزاری جلسات مشترک دیگری با حضور دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و سایر نهادهای مرتبط در روزهای آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: هماهنگی برنامههای شهرستانهای ساحلی با فرمانداران این شهرستانها انجام خواهد شد و هماهنگیهای استانی نیز از طریق دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری پیگیری میشود.
استان بوشهر به عنوان دبیرخانه دائمی روز ملی خلیج فارس
وی با اشاره به انتخاب استان بوشهر به عنوان دبیرخانه دائمی روز ملی خلیج فارس، بر نقش مهم این استان در پاسداشت و ترویج هویت تاریخی و فرهنگی خلیج فارس تأکید کرد و افزود: بزرگداشت روز ملی خلیج فارس فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اسناد تاریخی، تقویت هویت ملی و پاسداشت میراث ماندگار ایرانیان است؛ میراثی که در طول تاریخ نماد اقتدار، هویت و شکوه این سرزمین بوده و امروز نیز باید با برنامهریزی دقیق و مشارکت همه دستگاهها به شکلی شایسته گرامی داشته شود.
