۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۶

دستور اژه‌ای برای پیگیری اختصاص سیمکارت‌های سفید و اینترنت پرو

رئیس قوه قضائیه گفت: قضیه‌ موسوم به اینترنت خط‌های سفید یا اینترنت‌پرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست اعضای شورای عالی قوه قضاییه، طی سخنانی با اشاره به مقوله‌ی احیای حقوق عامه، اظهار کرد: اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم و این شرایط، اقتضائات و اولویت‌های خاص خود را دارد، لکن ما در قوه قضاییه علاوه بر اهتمام ویژه در باب رسیدگی به پرونده عناصر ضدامنیتی، اولویت‌های مهم کاری خود را نیز طبق روال مدنظر داریم و آنان را مغفول نمی‌گذاریم؛ از جمله این اولویت‌ها، مقوله‌ی احیای حقوق عامه است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، به برخی از موضوعات روز نیز گریزی زد و با اشاره به موضوع موسوم به خط‌های سفید و اینترنت‌پرو، گفت: وفق گزارشات واصله، در قضیه‌ موسوم به اینترنت خط‌های سفید یا اینترنت‌پرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند. قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوء‌استفاده‌های مالی و …، بهره‌برداری کنند و ما در راستای حقوق عامه، به این مقوله ورود خواهیم داشت.

محمد رضازاده

    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      نه به اینترنت طبقاتی
    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      چرا نمیخواین وصل کنین تنها دلخوشیمون اینترنت بود

