هوای اصفهان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح دوشنبه ششم اردیبهشت با میانگین ۵۴ AQI در وضعیت سالم است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۴۶، پارک زمزم ۳۲، بزرگراه خرازی ۲۵، خیابان رودکی ۲۴، فرشادی ۴۰، فیض ۳۶، میرزاطاهر ۴۵، و خیابان هزار جریب ۲۰ AQI وضعیت پاک را نشان میدهد.
شاخص هوا در ایستگاههای احمدآباد ۶۸، دانشگاه صنعتی ۵۹، رهنان ۵۱، سپاهانشهر ۸۰، کاوه ۹۱، کردآباد ۹۴ و ولدان ۵۴ AQI در وضعیت سالم قرار دارد.
همچنین شاخص کیفی هوا در زینبیه با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۰۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوای خمینیشهر با عدد ۶۰، شاهین شهر ۵۶، زرین شهر و کاشان ۸۸AQI در شرایط قابل قبول است. همچنین شاخص کیفی هوا در قهجاورستان با قرار گرفتن بر روی عدد ۲۲ و مبارکه بر روی عدد ۴۱ AQI وضعیت پاک را نشان میدهد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
