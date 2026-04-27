۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

شدیدترین افزایش بودجه نظامی اروپا از زمان جنگ سرد تاکنون

یک موسسه پژوهشی اروپایی اعلام کرد که اروپا در سال ۲۰۲۵ بیشترین افزایش در هزینه‌های نظامی را تجربه کرده که شدیدترین افزایش از زمان جنگ سرد به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم حاکی از آن است که بیش از نیمی از کل هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ مربوط به سه کشور آمریکا، چین و روسیه بوده است.

براساس این گزارش، اروپا در سال ۲۰۲۵ بیشترین افزایش در هزینه‌های نظامی را تجربه کرده که شدیدترین افزایش از زمان جنگ سرد به شمار می‌رود.

تهدید آمریکا به خروج از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) موجب افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی شده است. از زمان جنگ اوکراین تاکنون، تولید سلاح در کشورهای اروپایی افزایش یافته و قاره سبز تلاش می کند تا وابستگی امنیتی به واشنگتن را کاهش دهد.

نظر شما


  
  
