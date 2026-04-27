پرویز ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده طرح‌های اشتغال‌زایی برای مددجویان این نهاد در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: در این راستا ۲ هزار مددجو به بانک‌های عامل استان برای دریافت تسهیلات اشتغال معرفی شده‌اند.

ساعدی با اشاره به اینکه برنامه‌های اشتغال‌زایی بر پایه نیازسنجی و ظرفیت‌های اقتصادی استان تدوین شده است، افزود: تاکنون ۲ هزار طرح خوداشتغالی برای جامعه هدف بهزیستی در استان اجرایی شده است.

وی ادامه داد: فرآیند توانمندسازی مددجویان از مرحله شناسایی آغاز شده و با آموزش‌های مهارتی، آماده‌سازی روانی، اجتماعی و اقتصادی و در نهایت ورود به بازار کار تکمیل می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی بهزیستی کردستان بیان کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال با همکاری تسهیلگران شغلی و بر اساس علایق، استعدادها و ظرفیت‌های هر فرد انجام می‌شود تا پایداری شغل ایجاد شده تضمین شود.

وی با اشاره به شیوه‌های آموزش مهارتی افزود: مددجویان از طریق آموزش‌های رسمی دستگاه‌های مرتبط و همچنین آموزش‌های غیررسمی به شیوه استاد-شاگردی مهارت‌های لازم را فرا گرفته و پس از آن وارد بازار کسب‌وکار می‌شوند.

ساعدی جامعه هدف این طرح‌ها را شامل معلولان، زنان سرپرست خانوار، دختران خودسرپرست، زنان آسیب‌دیده اجتماعی، بهبودیافتگان و سایر گروه‌های تحت حمایت عنوان کرد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش وابستگی و افزایش توان اقتصادی این افراد دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری با پرداخت بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲ هزار نفر، بهزیستی کردستان در زمره استان‌های پیشرو در حوزه اشتغال‌زایی قرار گرفته است.