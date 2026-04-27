  1. استانها
  2. کردستان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

معرفی ۲ هزار مددجوی کردستانی به بانک‌ها برای اشتغال‌زایی

سنندج- معاون توسعه کارآفرینی بهزیستی کردستان از معرفی ۲ هزار مددجوی تحت پوشش به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات اشتغال خبر داد.

پرویز ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده طرح‌های اشتغال‌زایی برای مددجویان این نهاد در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: در این راستا ۲ هزار مددجو به بانک‌های عامل استان برای دریافت تسهیلات اشتغال معرفی شده‌اند.

ساعدی با اشاره به اینکه برنامه‌های اشتغال‌زایی بر پایه نیازسنجی و ظرفیت‌های اقتصادی استان تدوین شده است، افزود: تاکنون ۲ هزار طرح خوداشتغالی برای جامعه هدف بهزیستی در استان اجرایی شده است.

وی ادامه داد: فرآیند توانمندسازی مددجویان از مرحله شناسایی آغاز شده و با آموزش‌های مهارتی، آماده‌سازی روانی، اجتماعی و اقتصادی و در نهایت ورود به بازار کار تکمیل می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی بهزیستی کردستان بیان کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال با همکاری تسهیلگران شغلی و بر اساس علایق، استعدادها و ظرفیت‌های هر فرد انجام می‌شود تا پایداری شغل ایجاد شده تضمین شود.

وی با اشاره به شیوه‌های آموزش مهارتی افزود: مددجویان از طریق آموزش‌های رسمی دستگاه‌های مرتبط و همچنین آموزش‌های غیررسمی به شیوه استاد-شاگردی مهارت‌های لازم را فرا گرفته و پس از آن وارد بازار کسب‌وکار می‌شوند.

ساعدی جامعه هدف این طرح‌ها را شامل معلولان، زنان سرپرست خانوار، دختران خودسرپرست، زنان آسیب‌دیده اجتماعی، بهبودیافتگان و سایر گروه‌های تحت حمایت عنوان کرد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش وابستگی و افزایش توان اقتصادی این افراد دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری با پرداخت بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲ هزار نفر، بهزیستی کردستان در زمره استان‌های پیشرو در حوزه اشتغال‌زایی قرار گرفته است.

کد مطلب 6812550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها