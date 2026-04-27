دانشگاه تهران پیشتاز شهرت آکادمیک ایران در سال ۲۰۲۶ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جدیدترین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) بر پایه نتایج رتبه‌بندی جهانی کیواس QS) ۲۰۲۶)، از پیشتازی قاطع دانشگاه تهران در شاخص «شهرت آکادمیک» حکایت دارد.

این گزارش ضمن تحلیل سهم هفت‌دهمی دانشگاه‌های برتر ایران در تولید علم جهان، نقشه راهی جامع برای ارتقای دیپلماسی علمی از طریق شبکه‌های اجتماعی ارائه کرده است.

پیشتازی دانشگاه تهران در شاخص اعتبار جهانی

بر اساس داده‌های استخراج شده از ISC، در آخرین نسخه رتبه‌بندی کیواس برای سال ۲۰۲۶، تعداد ۱۱ دانشگاه از ایران موفق به حضور در لیست برترین دانشگاه‌ها از نظر شهرت آکادمیک شده‌اند که در این میان، دانشگاه تهران با کسب نمره ۳۱ و احراز رتبه ۳۲۲ جهانی، با فاصله معناداری در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.

در این رده‌بندی، دانشگاه صنعتی شریف با نمره ۱۷.۸ (رتبه ۳۷۵) و دانشگاه علم و صنعت با نمره ۱۱.۸ (رتبه ۴۹۶) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. هم‌چنین دانشگاه‌های امیرکبیر، صنعتی اصفهان، تبریز، شیراز، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این فهرست حضور دارند. نکته قابل توجه، اعتبار بالای دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله علوم پزشکی تهران در نظرسنجی‌های بین‌المللی است، هرچند که در این نسخه خاص از رتبه‌بندی کیواس لحاظ نشده‌اند.

سهم دانشگاه‌های ایران در تولید علم و دیده‌شدن جهانی

یافته‌های پژوهشی ISC نشان می‌دهد که این ۱۱ دانشگاه برتر ایران، در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، تقریباً ۰.۷٪ (هفت‌دهم درصد) از کل علم دنیا را در پایگاه استنادی اسکوپوس تولید کرده‌اند. همچنین، تحلیل داده‌های Altmetric نشان‌دهنده رابطه مستقیم میان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و شهرت آکادمیک است؛ به طوری که یک‌دهم درصد از مقالات با بیشترین اشاره (Mention) در پلتفرم‌هایی نظیر X و Scopus، متعلق به این ۱۱ دانشگاه پیشرو ایرانی است.

نقشه راه ۷ مرحله‌ای برای پایداری در تراز جهانی

مؤسسه ISC برای حفظ و ارتقای این جایگاه، یک راهنمای راهبردی برای فعالیت دانشگاه‌ها در فضای مجازی تدوین کرده است. این استراتژی بر ۷ محور کلیدی استوار است:

شناخت دقیق مخاطب: هدف‌گیری هوشمندانه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان بین‌المللی

توانمندسازی واحدها: ایجاد پروفایل‌های حرفه‌ای برای دانشکده‌ها و پژوهشگران

تولید محتوای باکیفیت: تمرکز بر دستاوردهای پژوهشی و داستان‌های موفقیت دانشجویان

هماهنگی سازمانی: ایجاد وحدت رویه در پیام‌های ارسالی از سوی واحدهای مختلف دانشگاه

رؤیت‌پذیری: استفاده از ابزارهای گرافیکی و چندرسانه‌ای برای جذابیت بیشتر محتوا

تحلیل ماهانه عملکرد: بررسی دقیق نرخ تعامل و میزان ترافیک ایجاد شده برای اصلاح مسیر

دوام و پایداری: تأکید بر اینکه موفقیت در شهرت آکادمیک حاصل تداوم در انتشار محتوای اصیل است، نه فعالیت‌های مقطعی

این گزارش در پایان تأکید می‌کند که شهرت آکادمیک یک دانشگاه، دارایی استراتژیکی است که از طریق نظرسنجی‌های گسترده بین‌المللی از جامعه اساتید و نخبگان سنجیده می‌شود و حفظ آن نیازمند مدیریت هوشمندانه «برند دانشگاهی» در سطح جهانی است.