دانشگاه چمران اهواز آماده همکاری برای بازسازی خسارات جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار چنگیزیان ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: دانشگاه شهید چمران اهواز به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز علمی جنوب‌غرب کشور و یکی از دانشگاه‌های جامع ایران با برخورداری از بیش از ۶۰۰ عضو هیئت علمی در رشته‌های مختلف مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و محیط زیست، مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی، توان تشکیل گروه‌های تخصصی و بین‌رشته‌ای برای بررسی مسائل و ارائه راهکارهای علمی را دارد.

وی افزود: دانشگاه می‌تواند در محورهایی همچون ارزیابی فنی خسارات، انجام مطالعات تخصصی و آزمایشگاهی، تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، ارائه راهکارهای علمی برای بازسازی زیرساخت‌های صنعتی، کمک به برنامه‌ریزی مدیریت بحران، تقویت تاب‌آوری سازمانی و همچنین مدیریت و نظارت بر امور اجرایی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: ایجاد یک زنجیره منسجم میان دانشگاه، صنایع و نهادهای اجرایی استان ضروری است و هم‌افزایی میان ظرفیت علمی دانشگاه و توان اجرایی صنایع می‌تواند روند ارزیابی، تعمیر و بازسازی زیرساخت‌ها را تسریع کرده و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت را تسهیل کند.

وی توضیح داد: طی روزهای اخیر مکاتباتی با صنایع مهم استان از جمله شرکت فولاد خوزستان، پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، شرکت فجر انرژی خلیج فارس و دیگر شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر انجام شده و در این مکاتبات آمادگی دانشگاه برای همکاری‌های علمی، فنی و مشاوره‌ای در زمینه ارزیابی خسارات و برنامه‌ریزی برای بازسازی ظرفیت‌های تولیدی اعلام شده است.

چنگیزیان گفت: مکاتبه‌ای نیز با استانداری خوزستان انجام شده و در آن، آمادگی دانشگاه برای پشتیبانی علمی از مدیریت استان در شناسایی چالش‌ها، تحلیل شرایط و کمک به تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده اعلام شده است.

وی بیان کرد: دانشگاه‌ها در چنین شرایطی می‌توانند با اتکا به ظرفیت علمی و پژوهشی خود نقش مهمی در تصمیم‌سازی و حل مسائل ایفا کنند و دانشگاه شهید چمران اهواز نیز آماده است در مسیر بازسازی و احیای ظرفیت‌های صنعتی استان، همراه صنایع و مدیریت اجرایی استان حضور فعال داشته باشد.