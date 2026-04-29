ورود قطره چکانی «پزشک خانواده» به شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پزشکی خانواده در کشور از سال ۲۰۰۵ در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر آغاز شد و در ادامه، در سال ۲۰۱۳ به صورت پایلوت در استان های فارس و مازندران در سطح شهری نیز اجرا شد. اکنون در فاز سوم، با بهره گیری از تجربیات گذشته، اجرای کامل برنامه در سطح شهرستان ها در دستور کار قرار گرفته است.

بنابر گفته علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در حال حاضر پنج شهرستان به صورت کامل تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده قرار گرفته اند و ۵۹ شهرستان دیگر نیز در مراحل آماده سازی زیرساخت ها هستند که به صورت تدریجی تا پایان شهریور ۱۴۰۵، به این طرح اضافه می شوند.

در همین حال، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با اشاره به ضرورت رصد میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: شهرستان آق‌قلا به عنوان پایلوت طرح پزشکی خانواده نمره قبولی گرفته اما تا دسترسی به اهداف مدنظر فاصله زیادی وجود دارد و باید تلاش جدی‌تری صورت بگیرد تا با پایان دوره پایلوت، شهرهای جدید به آن اضافه شوند.

وی با اشاره به اهمیت تبیین برنامه برای مردم، استانداران، فرمانداران و سایر مسئولان گفت: اگر این برنامه به‌ درستی برای ذی نفعان توضیح داده نشود، تغییر رویکرد ممکن نیست.

موهبتی در ادامه بر اهمیت مسئولیت اجتماعی، مولدسازی و مدیریت هزینه‌ها تاکید کرد و گفت: اعتبارات مورد نیاز برای ۶۴ شهر پایلوت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه برنامه پزشکی خانواده ذاتاً فرابخشی و از جنس مردمی است، افزود: برای تحقق موفق این برنامه باید عزم جدی، باور قلبی، دلسوزی و همدلی در همه سطوح مدیریتی وجود داشته باشد.

موهبتی همچنین به اهمیت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مراحل مختلف برنامه اشاره کرد و گفت: استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین می‌تواند فرآیند برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین با اشاره به حمایت قاطع دولت از اجرای این طرح گفت: رئیس جمهوری، اعتقاد راسخی به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دارد و این برنامه یکی از محورهای اصلی ارتقای عدالت در نظام سلامت کشور است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در سطح یک خدمات، به ازای هر سه هزار نفر در مناطق شهری یک پزشک خانواده به همراه دو مراقب سلامت فعالیت می کنند و خدماتی از جمله مراقبت های اولیه، تغذیه، سلامت روان و دندانپزشکی ارائه می شود.

در سطح دو، کلینیک های تخصصی در مراکز شهرستان ها با ۱۵ رشته تخصصی پیش بینی شده اند که بیش از ۹۰ درصد نیازهای تخصصی مردم را پوشش می دهند و در صورت نیاز، بیماران به سطح سه یعنی بیمارستان ها ارجاع داده می شوند.

در همین راستا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تأکید بر استقرار نظام ارجاع الکترونیک، گفت: تمامی فرآیند ارجاع بین سطوح مختلف خدمات از طریق سامانه یکپارچه انجام می شود و بازخورد خدمات نیز در پرونده الکترونیک سلامت ثبت خواهد شد.

وی به اصلاح نظام پرداخت در برنامه پزشکی خانواده ، اشاره کرد و افزود: در فاز جدید، مدل پرداخت به صورت ترکیبی طراحی شده که شامل پرداخت ثابت، شاخص های منطقه ای، عملکرد و رضایت سنجی مردم است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به سهم بالای پرداخت از جیب مردم در نظام سلامت، گفت: یکی از اهداف اصلی اجرای این برنامه، کاهش هزینه های مستقیم مردم است، به طوری که بیماران در صورت مراجعه از مسیر نظام ارجاع، در خدمات بستری هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.

رئیسی تأکید کرد: اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده نیازمند همراهی مردم، تقویت زیرساخت ها، اصلاح نظام پرداخت و بهره گیری از تجارب بین المللی است.

به نظر می‌رسد، با توجه به بودجه ای که برای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اختصاص یافته است؛ سیاست وزارت بهداشت، اجرای قطره چکانی این برنامه در شهرها خواهد بود.