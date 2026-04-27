قائم پناه: دشمن هیچ مرزی برای خشونت علیه ملت ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید خود از شرکت توفیق دارو که در نیمه اول فروردین‌ماه سال جاری مورد هدف رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، اظهار کرد: این شرکت دانش‌بنیان مواد اولیه داروها را تولید می‌کند و داروهایی نظیر داروهای ضد سرطان، بیهوشی و داروهایی که ریشه خیلی از داروهای دیگر است را می‌سازد.

«توفیق دارو» به جرم تولید دارو مورد هجمه نظامی واقع شد

وی با بیان اینکه شرکت توفیق دارو برای سلامتی آحاد مردم یک کارخانه اساسی و بنیادین محسوب می‌شود، با اشاره به مورد هدف قرار گرفتن این شرکت از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا، ادامه داد: دشمن هیچ حد و مرزی برای اعمال خشونت و دشمنی با آحاد ملت ایران ندارد. این مرکز به جز خدمت‌رسانی به بیماران کار دیگری انجام نمی‌داد و به جرم اینکه تولید دارو می‌کرد و در سطح منطقه یکی از بهترین شرکت‌های دارویی محسوب می‌شد، از سوی دشمن مورد هجمه نظامی قرار گرفت تا آسیب به اقتصاد دارویی کشور بزنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تخریب بالای توفیق دارو با اصابت دو موشک به آن، یادآور شد: امروز در این بازدید حجم این تخریب‌ها را بررسی کردیم و آمدیم تا از همکارانی که در این مجموعه در سنوات اخیر زحمت کشیدند را قدردانی کنیم.

۱۳۰ نفر از نخبگان و دانشمندان کشور در توفیق دارو برای تامین نیاز های اساسی بخش سلامت فعال هستند

قائم‌پناه با بیان اینکه مجموعه توفیق دارو با همت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی احیا می‌شود، تصریح کرد: ۱۳۰ نفری که از نخبگان و دانشمندان کشور در این مجموعه فعال هستند به نحو احسن به کارگرفته می‌شوند تا به تولیدات خود که نیاز اساسی برای سلامت مردم ایران است ادامه دهند.

وی در پایان سخنان خود درباره حمایت دولت از مجموعه‌های دانش‌بنیان نظیر توفیق دارو یادآورشد: به سهم خود تلاش خواهیم کرد تا اینگونه شرکت‌هایی که دانش‌بنیان هستند و نقش مهمی در تولیدات دارویی کشور دارند را در اولویت قرار دهیم.