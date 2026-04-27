۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

قائم پناه: دشمن هیچ مرزی برای خشونت علیه ملت ایران ندارد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از شرکت توفیق دارو، گفت: دشمن هیچ حد و مرزی برای اعمال خشونت و دشمنی با آحاد ملت ایران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید خود از شرکت توفیق دارو که در نیمه اول فروردین‌ماه سال جاری مورد هدف رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، اظهار کرد: این شرکت دانش‌بنیان مواد اولیه داروها را تولید می‌کند و داروهایی نظیر داروهای ضد سرطان، بیهوشی و داروهایی که ریشه خیلی از داروهای دیگر است را می‌سازد.

«توفیق دارو» به جرم تولید دارو مورد هجمه نظامی واقع شد

وی با بیان اینکه شرکت توفیق دارو برای سلامتی آحاد مردم یک کارخانه اساسی و بنیادین محسوب می‌شود، با اشاره به مورد هدف قرار گرفتن این شرکت از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا، ادامه داد: دشمن هیچ حد و مرزی برای اعمال خشونت و دشمنی با آحاد ملت ایران ندارد. این مرکز به جز خدمت‌رسانی به بیماران کار دیگری انجام نمی‌داد و به جرم اینکه تولید دارو می‌کرد و در سطح منطقه یکی از بهترین شرکت‌های دارویی محسوب می‌شد، از سوی دشمن مورد هجمه نظامی قرار گرفت تا آسیب به اقتصاد دارویی کشور بزنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تخریب بالای توفیق دارو با اصابت دو موشک به آن، یادآور شد: امروز در این بازدید حجم این تخریب‌ها را بررسی کردیم و آمدیم تا از همکارانی که در این مجموعه در سنوات اخیر زحمت کشیدند را قدردانی کنیم.

۱۳۰ نفر از نخبگان و دانشمندان کشور در توفیق دارو برای تامین نیاز های اساسی بخش سلامت فعال هستند

قائم‌پناه با بیان اینکه مجموعه توفیق دارو با همت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی احیا می‌شود، تصریح کرد: ۱۳۰ نفری که از نخبگان و دانشمندان کشور در این مجموعه فعال هستند به نحو احسن به کارگرفته می‌شوند تا به تولیدات خود که نیاز اساسی برای سلامت مردم ایران است ادامه دهند.

وی در پایان سخنان خود درباره حمایت دولت از مجموعه‌های دانش‌بنیان نظیر توفیق دارو یادآورشد: به سهم خود تلاش خواهیم کرد تا اینگونه شرکت‌هایی که دانش‌بنیان هستند و نقش مهمی در تولیدات دارویی کشور دارند را در اولویت قرار دهیم.

رامین عبداله شاهی

    • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که همه کشورهای عربی، آمریکا و کشورهای اروپایی دشمن درجه یک ما بودن و هنوز هم هستند.
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 12 روزه را بپذیرد آمریکا جنایتکار باید خسارات ناآرامی های دی ماه سال 1404 را بپذیرد.
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 40 روزه را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به تآسیسات صلح آمیز هسته ای ایران را بپذیرد.
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بپذیرد.
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      طرح آمریکا جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است. طرح ترامپ جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است.
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      حمله هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      رژیم اسرائیل و حامیانش به خاطر جنایات جنگی باید پاسخگو باشند.
    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      الان وقت پیگیری دریافت خسارات جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه از جنایتکاران جنگی است و نه پیگیری مذاکره در اسلام آباد پاکستان و...
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      این یک جنایت بزرگ جنگیه ،این نشونه بدجنسیه وخدا به حساب اعمالشون برسونه
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ایران هرگز به تهدیدهای ترامپ تن نخواهد داد آمریکا در منطقه ضعیف و در تیررس است
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      سئوال اینجاست که پس چرا تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل به ایران تاکنون در دادگاه بین المللی پیگیری نشده است؟
    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      مذاکره در اسلام آباد پاکستان را لغو و تعطیل کنید تا آمریکا جنایتکار خسارت تجاوز و حمله ایران را بپذیرد.
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      هیچ کشوری قادر به مسدود کردن صادرات نفت ایران نیست.
    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ایران در این 5 دهه سرزمین تحقیر آمریکا بوده است و ترامپ به سرنوشت کارتر دچار خواهد شد.
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ترامپ جنایتکار فکر می‌کرد ایران مثل ونزوئلا است!
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ترامپ جنایتکار فکر می‌کرد ایران مثل افغانستان است!
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ایران تسلیم زورگویی آمریکا جنایتکار نمی‌شود و ترامپ جنایتکار هم آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.

