گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده عصر پنجشنبه در آیین فعالسازی مجدد یک واحد تولیدی ظروف چینی در شهرستان خمین اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی، مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی بود که با پیگیریهای انجامشده، بخشی از آن برطرف شد.
وی افزود: فعالسازی مجدد واحد چینیسازی با همراهی مسئولان و سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شد و نتیجه همافزایی برای رفع مشکلات تولید است.
براتی زاده تصریح کرد: راهاندازی مجدد این واحد صنعتی در شرایط فشارهای اقتصادی کشور، نتیجه تلاش مشترک مسئولان و بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: شهرستان خمین با بهرهگیری از انرژی خورشیدی و اصلاح روشنایی معابر، موفق به صرفهجویی ۲ مگاواتی در مصرف انرژی شده است.
فرماندار خمین تاکید کرد: پیشنهاد جایگزینی بخاریهای کممصرف در منازل برای دریافت گواهی صرفهجویی انرژی از وزارت نفت مطرح شده است.
وی افزود: در آخرین جلسه همت اقتصادی با حضور استاندار مرکزی، رسیدگی به مشکلات صنایع از محورهای اصلی بود و بخشی از نتایج آن امروز محقق شده است.
براتی زاده بیان کرد: در نشستهای هفتگی«همت اقتصادی» مسائل واحدهای تولیدی مطرح و برای رفع موانع آنها تصمیمات لازم اتخاذ میشود.
