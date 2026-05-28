  1. استانها
  2. مرکزی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

همت اقتصادی زمینه‌ساز فعالیت مجدد واحدهای صنعتی مرکزی شده است

خمین- فرماندار خمین گفت: برگزاری نشست‌های «همت اقتصادی» با پیگیری مستمر، زمینه فعال‌سازی مجدد واحدهای صنعتی و رفع موانع تولید در این استان را فراهم کرده است.

گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده عصر پنجشنبه در آیین فعال‌سازی مجدد یک واحد تولیدی ظروف چینی در شهرستان خمین اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی، مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از آن برطرف شد.

وی افزود: فعال‌سازی مجدد واحد چینی‌سازی با همراهی مسئولان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شد و نتیجه هم‌افزایی برای رفع مشکلات تولید است.

براتی زاده تصریح کرد: راه‌اندازی مجدد این واحد صنعتی در شرایط فشارهای اقتصادی کشور، نتیجه تلاش مشترک مسئولان و بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: شهرستان خمین با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و اصلاح روشنایی معابر، موفق به صرفه‌جویی ۲ مگاواتی در مصرف انرژی شده است.

فرماندار خمین تاکید کرد: پیشنهاد جایگزینی بخاری‌های کم‌مصرف در منازل برای دریافت گواهی صرفه‌جویی انرژی از وزارت نفت مطرح شده است.

وی افزود: در آخرین جلسه همت اقتصادی با حضور استاندار مرکزی، رسیدگی به مشکلات صنایع از محورهای اصلی بود و بخشی از نتایج آن امروز محقق شده است.

براتی زاده بیان کرد: در نشست‌های هفتگی«همت اقتصادی» مسائل واحدهای تولیدی مطرح و برای رفع موانع آن‌ها تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

