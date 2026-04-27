رزمندگان حزب الله تانک مرکاوا و بولدوزر اسرائیلی را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنبش حزب الله لبنان اعلام کرد که یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در شهر القنطره با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و این پهپاد به طور مستقیم به این تانک اصابت کرده است.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به نقض آتش بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملات آن به روستاها و ویرانی منازل در جنوب لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۴ امروز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ تانک مرکاوا دشمن اسرائیلی را در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و ضربات مهلکی وارد کردند.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگری اعلام کرد: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و تخریب خانه‌ها در روستاهای جنوب لبنان، ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه، ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، رزمندگان مقاومت اسلامی یک بولدوزر نظامی D۹ اسرائیل را که در حال تخریب خانه‌ها در شهر بنت جبیل بود، با پهپاد هدف قرار دادند و این پهپاد به طور مستقیم به این بولدوزر اصابت کرده است.

این در حالی است که آیلا واویه سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به حمله پهپادی حزب الله به نظامیان این رژیم در جنوب لبنان مدعی شد که تلفاتی به بار نیامده است.

وی اذعان کرد که این پهپاد به نزدیکی نظامیان این رژیم اصابت کرده است.