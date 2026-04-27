۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۶

نماینده پارلمان اروپا: وام اوکراین جنگ علیه روسیه را طولانی‌تر می‌کند

نماینده پارلمان اروپا: وام اوکراین جنگ علیه روسیه را طولانی‌تر می‌کند

نماینده پارلمان اروپا هشدار داد وام اتحادیه اروپا به کی‌یف، جنگ اوکراین را طولانی‌تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرناند کارتیزر، نماینده پارلمان اروپا در مصاحبه با ریانووستی گفت: وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به کی یف نه تنها درگیری را طولانی می‌کند بلکه روز به روز اوکراین را ضعیف‌تر می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد که در عین حال، مشکلات اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا آنها را وادار می‌کند تا هزینه‌های بودجه‌ای خود را به بهای از بین رفتن نظام های حمایتی اجتماعی، آموزشی و درمانی مردمشان کاهش دهند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

