به گزارش خبرگزاری مهر، فرناند کارتیزر، نماینده پارلمان اروپا در مصاحبه با ریانووستی گفت: وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به کی یف نه تنها درگیری را طولانی می‌کند بلکه روز به روز اوکراین را ضعیف‌تر می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد که در عین حال، مشکلات اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا آنها را وادار می‌کند تا هزینه‌های بودجه‌ای خود را به بهای از بین رفتن نظام های حمایتی اجتماعی، آموزشی و درمانی مردمشان کاهش دهند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.