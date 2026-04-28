به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قاسمی مردی است که تصویرش همان ساعات اولیه هدف قرار گرفتن میناب در شبکه های اجتماعی بازتاب پیدا کرد، او چفیه به سر داشت و دست یکی از شهدای میناب را در مقابل دوربین ها گرفته بود. او از چهره های بازیگری و هنر تئاتر هرمزگان است که از همان ابتدا در میدان رسانه تلاش کرد جنایت آمریکا و صهیونیست علیه کودکان مدرسه میناب را تصویر کند.

او در یکی از قسمت های مجموعه مستند «پاره تن ایران» که محصول مرکز هنری رسانه ای نهضت است نیز به عنوان راوی حضور دارد، مستندی که بخش هایی از آن در فضای مجازی منتشر شده و قرار است به زودی از یکی از شبکه های سیما روی آنتن برود. قاسمی که برخی رسانه های معاند از او به عنوان فردی پاکستانی یاد کردند راوی یکی از قسمت های مستند «پاره تن ایران» است و در گفتگویی از روایتگری این مستند می گوید.

جعفر قاسمی با اشاره به حضور خود در میناب پس از حادثه حمله به مدرسه طیبه به خبرنگار مهر بیان کرد: حدود ساعت ۹:۳۰ صبح بود که اولین حمله رخ داد و مدرسه مورد هدف قرار گرفت؛ اتفاقی که شاید در ابتدا کمتر کسی تصور می‌کرد رخ دهد.

فضای سنگین در محل اصابت موشک به میناب

وی افزود: وقتی به محل رسیدیم، فضای بسیار سنگین و متفاوتی حاکم بود. خانواده‌هایی که نگران وضعیت فرزندانشان بودند، نیروهای امدادی و مردم محلی که تلاش می‌کردند مجروحان را از زیر آوار بیرون بیاورند، صحنه‌هایی را رقم زدند که فراموش‌نشدنی است.

این بازیگر ادامه داد: در حالی که امدادگران در حال عملیات بودند حوالی ساعت دو تا دو و نیم بعدازظهر، حمله دیگری نیز رخ داد که شرایط را پیچیده‌تر کرد، هرچند خوشبختانه در آن مرحله آسیبی به مردم وارد نشد.

قاسمی درباره روایت این حادثه گفت: در همان لحظات ابتدایی، انتقال درست و دقیق روایت بسیار اهمیت داشت. با وجود شرایط دشوار، تلاش کردیم آنچه را که دیده‌ایم، بدون اغراق و با صداقت منتقل کنیم.

وی با اشاره به تأثیر عمیق این تجربه بر خود بیان کرد: در آن فضا، دچار نوعی بهت شده بودیم؛ شرایطی که حتی بیان آن نیز دشوار است. گاهی کلمات از همراهی با آنچه دیده‌ایn، بازمی‌مانند.

این بازیگر با اشاره به صحنه هایی که بر او تاثیرگذار بوده است، گفت: یکی از لحظاتی که هرگز فراموش نمی‌کنم، پدری بود که در میان آن شرایط سخت، با صلابت ایستاده بود و خودش تلاش می‌کرد دیگران را آرام کند. این صحنه برای من بسیار تکان‌دهنده و در عین حال قابل تأمل بود.

همه خود را در غم یکدیگر شریک می‌دانند

قاسمی با اشاره به فضای این روزهای شهر میناب بیان کرد: فضای درد و حزن در آدم ها و از دست دادن ها آنقدر زیاد است که همه خود را در غم یکدیگر شریک می‌دانند. در چنین شرایطی، مرزها از بین می‌رود و یک همدلی عمیق میان مردم شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به حس شخصی خود گفت: آنچه در آن لحظات دیدم، تنها یک حادثه نبود؛ تجربه‌ای بود که تا مدت‌ها در ذهن و جان انسان باقی می‌ماند. حتی امروز هم یادآوری آن لحظات برایم دشوار است.

این بازیگر در بخش دیگری از سخنان خود به واکنش برخی چهره‌ها نسبت به این حادثه اشاره و بیان کرد: در چنین شرایطی، هرکس باید نسبت خود را با این جنایات مشخص کند. طبیعی است که انتظار می‌رود در برابر چنین حوادثی، واکنش انسانی و همدلانه وجود داشته باشد.

وی افزود: سکوت یا بی‌تفاوتی در برابر چنین رخدادهایی، برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست و این موضوع باعث می‌شود نگاه‌ها نسبت به افراد تغییر کند.

قاسمی در پایان تأکید کرد: نکته مهم این است که خانواده‌های آسیب‌دیده و داغدار نباید فراموش شوند. حمایت از آنها و رسیدگی به وضعیتشان، وظیفه‌ای است که نباید به مرور زمان کمرنگ شود.