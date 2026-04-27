به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس با حضور وزیر آموزش و پرورش گفت: سرنوشت هر کشور به آموزش‌وپرورش آن گره خورده است و قد و قامت هر کشوری در فرهنگ، تمدن و پیشرفت به اندازه نظام آموزشی آن است لذا باید کلید پیشرفت کشور را در آموزش‌وپرورش جست‌وجو کرد.

وی با اشاره به جلساتش با مدیران آموزش کشور در استان‌های مختلف‌، گفت: تلاش کردیم مشکلات کشور را از دریچه آموزش‌وپرورش بررسی و پیگیری کنیم. در این مسیر، تربیت معلمان در تراز انقلاب اسلامی به توجه ویژه نیاز دارد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به اهمیت جایگاه معلمان و دانش‌آموزان شهید، گفت: باید به‌گونه‌ای شان و جایگاه معلم را برای جامعه تبیین کرد که از تمامی ابعاد معنای ویژه داشته باشد.

حاجی‌بابایی به اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره و اظهار کرد: این طرح با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان به مرحله اجرا رسید و توانست حدود ۷۰ درصد رضایتمندی ایجاد کند.

نایب‌ رئیس مجلس، همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور، حضور مردم در صحنه را «باران رحمت الهی» توصیف کرد و افزود: این شرایط پیام‌های تربیتی مهمی دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی شود. همچنین باید به ثبت و روایت حوادثی همچون آسیب به مدارس در قالب اسناد تاریخی و موزه‌ای توجه شود.