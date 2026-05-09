تمدید دوباره مهلت ارسال آثار به ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شرایط کنونی و به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای محققانی که در پی تبیین و نگارش مقالات تخصصی در حوزه حقوق و کرامت انسانی هستند، تقویم زمان‌بندی این کنگره تغییر یافت. بر این اساس، پژوهشگران داخلی و خارجی می‌توانند چکیده آثار خود را تا تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ و متن کامل مقالات پژوهشی خود را حداکثر تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

ششمین دوره این کنگره که با شعار محوری «حقوق و کرامت انسانی در تعالیم تمدنی اهل‌بیت (ع)» به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد، بر آن است تا با تمرکز بر سیره و مناظرات امام هشتم (ع)، راهکارهایی اخلاقی و عادلانه برای چالش‌های بنیادین بشر در جهان معاصر ارائه دهد. این رویداد بزرگ که به همت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی و با همکاری مراکز معتبر علمی جهان اسلام برگزار می‌شود، بستری استراتژیک برای گفت‌وگو میان ادیان و تبیین عدالت اجتماعی از منظر آموزه‌های رضوی، محسوب می‌شود.

علاقه‌مندان و جامعه نخبگانی جهت کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه محورهای پژوهشی و ثبت‌نام در سامانه ارسال مقالات می‌توانند به تارنمای رسمی کنگره به نشانی gcir.razavi.ir مراجعه کرده و یا از طریق کانال اطلاع‌رسانی در فضای مجازی با شناسه @Imam_Reza_Global_Congress با دبیرخانه این رویداد در ارتباط باشند.