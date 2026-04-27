جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی؛ نیروهای مسلح ایران آماده‌ و هوشیارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور مدیران امنیتی، اظهار کرد: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
وی بیان کرد: در این جلسه، تعدادی از مدیران امنیتی کشور، گزارشی از وضعیت امنیتی در داخل و خارج از کشور و از تحولات منطقه ارائه دادند که گزارش آنان حاکی از این است که گروههای مقاومت در آمادگی بسیار بالایی به سر میبرند و طی چند وقت اخیر، پیروزیها و موفقیتهای بزرگی کسب کردهاند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از تلاشهای سربازان گمنام امام زمان (عج) در تأمین امنیت کشور و همچنین اقدامات اخیر دستگاههای امنیتی در مقابله با عناصر تروریستی و نفوذی تقدیر و تشکر و تجلیل کردند.
رضایی ادامه داد: همچنین در این جلسه، گزارشی از وضعیت منطقه، آرایش منطقه و آمادگی نیروهای مسلح کشورمان ارائه شد؛ آنچه میتوانم بر آن تأکید کنم این است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی و هوشیاری قرار دارند و برای هر سناریویی آماده هستند و به هر تجاوز و شرارتی، در بالاترین سطح پاسخ خواهند داد.
وی افزود: در حال حاضر، وضعیت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، حتی نسبت به ایام جنگ اخیر یعنی جنگ ۴۰ روزه بالاتر و بیشتر شده است. نیروهای مسلح ما در بخشهای مختلف در وضعیت مطلوبی قرار دارند و برای رویارویی با هر سناریویی آمادهاند و تمامی تحرکات دشمنان در منطقه را به دقت زیر نظر دارند و همه اقدامات و فعالیتهای دشمن در منطقه تحت اشراف کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نیروهای مسلح ما آمادگی دارند تا در صورت ارتکاب هرگونه خطا از سوی دشمنان، با آنها برخوردی عبرتآموز و پشیمانکننده داشته باشند.
