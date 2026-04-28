جلیلیان: عمق ۲۰۰ کیلومتری مرزها تحت رصد اطلاعاتی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام‌ شمس‌الله جلیلیان در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث اخیر و پاسخ قاطع و کوبنده کشورمان به دشمنان، اظهار کرد: دشمنان پلید، رهبر عزیز ما را شهید کردند، اما در مقابل، نیروهای مسلح مقتدر ما اعم از دلاورمردان ارتش و سپاه پاسداران با صلابت به میدان آمدند. آن‌ها با پهپادباران و موشک‌باران قاطعانه خود، قلب تل‌آویو و پایگاه‌های مختلف آمریکا در سطح منطقه را هدف ضربات مهلک قرار دادند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به غافلگیری استکبار جهانی، افزود: دشمنان بارها با تعجب اعتراف کردند که بنا داشتند ظرف سه الی چهار روز کار ایران را تمام کنند؛ اما همان‌طور که به تعبیر رهبر شهیدمان فرمودند هر جا تهدیدی باشد و هر جا بحرانی باشد، خداوند این ملت را مبعوث می‌کند، دقیقاً همین‌گونه شد و معادلات دشمن به هم ریخت.

وی با تمجید از حضور حماسی و بصیرت‌مندانه مردم، خطاب به آحاد ملت تصریح کرد: شما مردم غیور فرصت را از دشمن گرفتید. شما با شجاعت تمام به میدان آمدید و همین حضور بی‌نظیر باعث شد تا دشمن جرأت هیچ‌گونه اقدام اضافه‌ای را به خود ندهد.

حجت‌الاسلام جلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود به آمادگی کامل و اشراف اطلاعاتی مرزداران اشاره کرد و گفت: البته در کنار این حضور مردمی، نیروهای مسلح قدرتمند ما، ارتش و سپاه قهرمان در اطراف همین مناطق و نوار مرزی در اوج آمادگی هستند؛ به‌طوری‌که تا عمق ۲۰۰ کیلومتری در خاک کشورهای همجوار کاملاً تحت رصد دقیق و پایش اطلاعاتی ما قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ما با این اشراف و تسلط اطلاعاتی بی‌نظیر، کوچک‌ترین حرکت و تحرک دشمنان را در همان نطفه خاموش کرده و موشک‌باران خواهند کرد.