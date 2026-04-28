استفاده از آب نمک برای خنک کردن زمین!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این کانسپت که به نام «روشن شدن ابر دریایی» یا «روشن شدن آسمان دریا» مشهور است، در صورت موفقیت آمیز بودن در آینده به حفظ اکوسیستم های شکننده در نقاطی خاص در مقابل موج های گرمایی شدید، کمک می کند.

پژوهشگران دانشگاه منچستر به رهبری پروفسور «هیوکو» مشغول انجام آزمایش هایی داخل یک اتاق ابر سه طبقه از جنس فولاد ضد زنگ هستند تا دریابند آیا مه های تشکیل شده از آب دریا می توانند ابرها را به اندازه کافی روشن کنند تا آفتاب بیشتری را به فضا منعکس کنند یا خیر. در همین راستا احتمالا آزمایش این تکنیک در محیط واقعی در ۲۰۲۸ میلادی انجام خواهد شد.

این تحقیق بخشی از پروژه REFLECT است که «آژانس تحقیقات پیشرفته و نوآوری» انگلیس آن را اجرا می کند. البته این پروژه فقط یکی از ۲۲ طرح «مهندسی آب وهوا» (geoengineering) است که بودجه ای ۵۷ میلیون پوندی دریافت کرده اند.

هدف این اقدام ایجاد شواهد مستقلی است تا مشخص شود آیا روش های کاهش دمای آب وهوا کارآمد هستند یا خیر و آیا این روش ها ایمن و مدیریت پذیر هستند یا خیر.

محققان پروژه REFLECT به طور دقیق مشغول بررسی آن هستند که قطرات در اتاق ابر چگونه فعالیت می کنند. برای این منظور آنها از مدل سازی رایانشی استفاده می کنند و همزمان روند ارتباط با ذینفعان طرح در جوامع ساحلی را که می‌توانند میزبان آزمایش‌های آینده باشند، آغاز کرده‌اند.

هنوز منطقه ای برای انجام آزمایش انتخاب نشده و هیچ آزمایش خارجی قبل از ۲۰۲۸ میلادی انجام نخواهد شد.