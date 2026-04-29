ابراهیم رفیعی مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره تراکم کلاس‌ها در رشته‌های نظری اظهار کرد: میانگین تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس در سطح کشور حدود ۲۱ تا ۲۲ نفر است، هرچند این عدد در برخی مناطق متفاوت بوده و از کلاس‌های ۱۰ نفره تا ۳۵ نفره متغیر است.

وی افزود: در مجموع، تراکم کلاس‌ها در کشور در حدی نیست که به عنوان یک چالش جدی مطرح شود و نظام آموزشی در حال حاضر در این زمینه با مشکل حادی مواجه نیست.

رفیعی با اشاره به کاهش تعداد دانش‌آموزان در پایه‌های بالاتر متوسطه نظری گفت: بخشی از دانش‌آموزان پس از انتخاب رشته به شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش یا بازار کار هدایت می‌شوند و به همین دلیل تعداد دانش‌آموزان در پایه‌های یازدهم و دوازدهم کاهش می‌یابد.

به گفته وی، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که حدود ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های نظری و ۵۰ درصد به سمت فنی‌وحرفه‌ای هدایت شوند.

وی در ادامه درباره برنامه‌ریزی برای آمادگی کنکور توضیح داد: بر اساس تغییرات اعمال‌شده در سال‌های اخیر، دیگر کنکور صرفاً به پایه دوازدهم محدود نیست و نتایج امتحانات نهایی، به‌ویژه از پایه یازدهم، در پذیرش دانشگاه‌ها تأثیر مستقیم دارد.

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نمره پذیرش دانش‌آموزان به امتحانات نهایی اختصاص دارد و همین موضوع باعث شده فرآیند آمادگی برای کنکور عملاً از پایه دهم آغاز شود.

رفیعی با تأکید بر رویکرد تربیتی آموزش و پرورش گفت: هرچند تمایل این است که فضای مدارس بیش از حد کنکورمحور نباشد، اما شرایط فعلی موجب شده مدیران مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها از سال دهم تمرکز خود را بر برنامه‌ریزی برای کنکور قرار دهند.

وی در پایان به نحوه مطالعه دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف اشاره کرد و گفت: معمولاً در هر رشته چند درس اصلی وجود دارد که دانش‌آموزان تمرکز بیشتری روی آن‌ها دارند؛ برای مثال در رشته علوم تجربی دروسی مانند زیست‌شناسی و شیمی و در رشته علوم انسانی دروسی مانند ادبیات و عربی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، در حالی که برخی دروس دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.