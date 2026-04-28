۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

نقض آتش بس؛ حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشدید شد+فیلم

نقض آتش بس؛ حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشدید شد+فیلم

منابع خبری از حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به  مناطقی در جنوب لبنان در راستای تداوم نقض آتش بس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان در راستای تداوم نقض آتش بس خبر دادند.

نقض آتش بس؛ حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشدید شد

همزمان خبرنگار الجزیره از بمباران مناطق مجدل سلم، شقرا، تبنین و السلطانیه در جنوب لبنان خبر داد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان بنت جبیل هشدار تخلیه داده و از آنها خواسته که به صیدا بروند.

نقض آتش بس؛ حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشدید شد

همچنین ارتش اشغالگر از ساکنان الغندوریه، برج قلاویه ، جمیجمه، صفد البطیخ، برعشیت، سقرا و عیتا الجبل نیز خواست که این مناطق را تخلیه کنند.

نقض آتش بس؛ حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشدید شد

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از ساکنان جنوب لبنان خواست که به مناطق خود در جنوب رود لیتانی برنگردند.

از سوی دیگر پهپادهای اسرائیلی شهرک البرج الشمالی و مجدل زون در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

نقض آتش بس؛ حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشدید شد

همزمان نظامیان اسرائیلی در شهرک رشاف در جنوب لبنان دست به تخریب جدید زدند.

