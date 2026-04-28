نقض آتش بس؛ حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشدید شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان در راستای تداوم نقض آتش بس خبر دادند.

همزمان خبرنگار الجزیره از بمباران مناطق مجدل سلم، شقرا، تبنین و السلطانیه در جنوب لبنان خبر داد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان بنت جبیل هشدار تخلیه داده و از آنها خواسته که به صیدا بروند.

همچنین ارتش اشغالگر از ساکنان الغندوریه، برج قلاویه ، جمیجمه، صفد البطیخ، برعشیت، سقرا و عیتا الجبل نیز خواست که این مناطق را تخلیه کنند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از ساکنان جنوب لبنان خواست که به مناطق خود در جنوب رود لیتانی برنگردند.

از سوی دیگر پهپادهای اسرائیلی شهرک البرج الشمالی و مجدل زون در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

همزمان نظامیان اسرائیلی در شهرک رشاف در جنوب لبنان دست به تخریب جدید زدند.