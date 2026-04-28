نوید حاج بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: بررسی این نقشهها بیانگر استمرار فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان تا پایان هفته است.
وی ادامه داد: بر این اساس ناپایداریهای جوی به صورت افزایش ابر، رعد و برق، وزش باد شدید و تندباد و در مناطق مستعد رگبار بهاری است.
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه برای امروز در استان اصفهان در اکثر مناطق رگبار بهاری پیش بینی میشود، گفت: فردا نیز شاهد وزش تندباد در سطح استان هستیم که در مناطق مستعد شاهد خیزش گرد و خاک نیز خواهیم بود.
حاج بابایی در خصوص وضعیت دمایی استان طی ۲۴ ساعت آینده نیز گفت: در این بازه زمانی دما تغییر محسوسی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده چوپانان با دمای ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و بوئین میاندشت با دمای ۶ درجه بالای صفر خنکترین نقطه استان پیش بینی شده است.
