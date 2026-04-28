به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، یحیی فیضی، مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد، با اشاره به دستاوردهای این مجموعه اعلام کرد که شاخص برداشت از مخزن ذخیرهسازی در سال گذشته به ۱۹.۵ میلیون واحد افزایش یافته است. وی تأکید کرد که در چهار ماه پایانی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، هیچگونه توقف ناخواسته یا کاهش تولید در این پالایشگاه رخ نداده که این پایداری در ۴۱ سال گذشته بینظیر است.
فیضی به پروژههای زیستمحیطی اشاره کرد و گفت واحد دوم تغلیظ گاز اسیدی با هدف تولید سالانه ۱۱ هزار تن گوگرد در مراحل نهایی اجرا قرار دارد. همچنین نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی این مجموعه تا هفته دولت به بهرهبرداری میرسد تا برق مورد نیاز واحد آبرسانی و مجتمعهای مسکونی را تأمین کند.
مدیرعامل پالایشگاه هاشمینژاد از موفقیت در بومیسازی تجهیزات «هایتک» خبر داد و افزود برای نخستین بار تعمیر توربینهای گازی برند خارجی توسط متخصصان داخلی انجام و در واحد ذخیرهسازی نصب شده است. این اقدام منجر به ایجاد خط جدید تعمیراتی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در بخش خطوط انتقال گاز شد.
وی همچنین به تدوین نخستین برنامه راهبردی ۱۰ ساله و نقشه راه تحول دیجیتال اشاره کرد و این اقدامات را گامی در جهت پایداری زیرساختها و هوشمندسازی فرآیندها دانست. فیضی در پایان با دشوار خواندن فرآیند استخراج و پالایش گاز، از شهروندان خواست با مصرف بهینه گاز به توسعه صنعتی و اشتغالآفرینی کشور کمک کنند.
