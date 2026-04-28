احتمال خروج خودروهای ارزان از بازار آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از والاستریت ژورنال، خودروسازان خارجی به دولت آمریکا اعلام کردهاند اگر توافق تجاری آمریکا–مکزیک–کانادا (USMCA) تمدید نشود یا در نسخه جدید تضعیف شود، ممکن است ارزانترین خودروهای خود را از بازار آمریکا خارج کنند.
به گفته منابع آگاه، مشاوران اقتصادی دولت مطلع شدهاند که برخی خودروسازان در صورت لغو توافق یا کاهشنیافتن تعرفهها، توان تولید و عرضه خودروهای ارزان برای بازار آمریکا را نخواهند داشت.
رویترز اعلام کرده این گزارش را فوراً تأیید نکرده و کاخ سفید نیز به درخواست اظهارنظر پاسخی نداده است.
صنعت خودروسازی از دولت خواسته توافق USMCA را که امسال تحت بازبینی قرار میگیرد، تمدید کند؛ توافقی که شرکتهای خودروساز آن را برای ادامه تولید در آمریکا حیاتی میدانند.
مکزیک و کانادا نیز مذاکرات مربوط به این توافق را فرصتی برای کاهش تعرفههای سنگینی میدانند که دولت آمریکا سال گذشته اعمال کرد و به گفته آنها فشار قابلتوجهی بر صنعت خودروی یکپارچه آمریکای شمالی وارد کرده است.
دولت آمریکا سال گذشته تعرفه ۲۵ درصدی موسوم به «امنیت ملی» بر واردات خودرو از مکزیک و کانادا اعمال کرد، در حالی که در چارچوب توافق USMCA این تعرفهها صفر تعیین شده بود.
این توافق در سال ۲۰۲۰ از سوی دونالد ترامپ بهعنوان «بزرگترین توافق تجاری تاریخ» معرفی شده بود. بر اساس برنامهریزی انجامشده، آمریکا، مکزیک و کانادا باید تا اول ژوئیه کار بازبینی این توافق را به پایان برسانند، اما تنشهای تعرفهای میان آمریکا و کانادا روند مذاکرات را پیچیده کرده است.
نظر شما