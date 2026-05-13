تکمیل ۶۰ روزه ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دستور کار ساتبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در صدد هستیم که در یک برنامه فشرده در کمتر از ۶۰ روز آینده ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کنیم.

طرزطلب که به منظور بررسی راهکارهای رفع بخشی از نیازهای نیروگاه های تجدیدپذیر، از مجموعه ایرانسفو بازدید می‌کرد با اعلام این موضوع خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بیش از ۹۰۰ سایت نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد که هر روز هم به این تعداد اضافه می شود و این به معنی نیاز گسترده و بازار بزرگی است که در زمینه تجهیزات و از جمله ترانس به وجود آمده است.

طرزطلب خاطرنشان کرد: در حوزه ساخت نیروگاه های بادی هم در منطقه شرقی کشور در حال توسعه برنامه ها هستیم.

معاون وزیر نیرو در عین حال با اشاره اینکه رفع نیازهای نیروگاه های خورشیدی به ترانس باید در دستور کار قرار گیرد اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر یک نقشه راه و لیست ترانس های مورد نیاز توسط ساتبا ارائه کنیم، این مورد سرعت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: پروژه های بسیار زیادی در حوزه نیروگاه های خورشیدی و بادی در کشور باز شده است اما نیازمندی های حوزه ترانس، کابل و .. وجود دارد.

در این بازدید علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا نیز گفت : تمام تلاش ساتبا برای استفاده از تولید داخل و به ویژه حوزه ترانس است؛ به صورتی که تاکنون هیچ ترانس قدرتی برای نیروگاه های تجدیدپذیر از خارج وارد نشده است.

پرنده مطلق اضافه کرد؛ این آمادگی را داریم که اگر پست سیار ۵۰ مگاولت آمپر و همچنین پست «آلین وان» ‌را در کوتاه ترین زمان ممکن تحویل بگیریم.

وی در عین حال یادآور شد: مسیر سبز تحویل ترانس خوشبختانه ایجاد شده است.