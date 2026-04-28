به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی از فردا (چهارشنبه، ۹ اردیبهشت) تا روز جمعه (۱۱ اردیبهشت) خبر داد.

بر اساس این هشدار، روز چهارشنبه استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، غرب کردستان، جنوب اردبیل، زنجان و ارتفاعات استان‌های شرق گیلان، مازندران، قزوین، البرز و تهران تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرند. روز پنجشنبه نیز گلستان، خراسان شمالی، نوار شرقی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی خراسان رضوی، زنجان و ارتفاعات سمنان شاهد ناپایداری جوی خواهند بود. همچنین برای روز جمعه شرق خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال آذربایجان شرقی رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، احتمال تگرگ و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد در این مدت احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، سقوط اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

در همین راستا، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از طبیعت‌گردی، کوه‌نوردی و جابه‌جایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش نیروهای راهداری، بازگشایی دهانه پل‌ها و پاک‌سازی کانال‌ها توسط شهرداری‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی باغات نواحی سردسیر توصیه شده است.

صدور هشدار زرد برای ۲۱ استان کشور تا روز شنبه

همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی از فردا (چهارشنبه، ۹ اردیبهشت) تا روز شنبه (۱۲ اردیبهشت) خبر داد.

بر اساس این هشدار، روز چهارشنبه استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کردستان، لرستان، کرمانشاه، قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم، شمال مرکزی، همدان و ایلام درگیر بارش خواهند شد. روز پنجشنبه خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، شرق مازندران، سمنان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل، روز جمعه خراسان شمالی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات البرز، سمنان، تهران و مازندران و نیمه شمالی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و روز شنبه شمال آذربایجان شرقی و اردبیل، شمال و غرب آذربایجان غربی و نوار غربی ایلام، کرمانشاه و کردستان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

در این مدت بارش باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، احتمال تگرگ در مناطق مستعد و گردوخاک در برخی نقاط پیش‌بینی شده است. همچنین احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کندی تردد خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، صاعقه، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.