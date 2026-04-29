به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۹ اردیبهشت)، شدت رگبارها در غرب کردستان، استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، جنوب اردبیل، استان زنجان و ارتفاعات استان‌های مازندران، قزوین، البرز، بلندی‌های تهران و شرق گیلان به میزانی است که برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی افزود: ترجیحاً امروز در نواحی اعلام‌شده، تمامی فعالیت‌های عمرانی متوقف شود و با توجه به وزش باد نسبتاً شدید، شهروندان از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند، زیرا احتمال سقوط اجسام از ارتفاع وجود دارد.

اصغری بیان کرد ادامه داد: سرعت وزش باد در استان اصفهان امروز و فردا افزایش می‌یابد و این شرایط باعث خیزش گرد و خاک خواهد شد. برای نمونه می‌توان به مناطق ورزنه، خور و بیابانک، اردستان، نائین و نطنز اشاره کرد. افرادی که قصد حضور در مناطق کویری و بیابانی استان اصفهان را دارند، ترجیحاً از ماسک استفاده کنند.

وی گفت: شرایط مشابهی در استان یزد نیز پیش‌بینی شده است. همچنین در خراسان رضوی، در مناطقی مانند تربت جام، خواف، سرخس، گناباد و مشهد مقدس، گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از فردا (پنجشنبه، ۱۰ اردیبهشت) تا پایان وقت جمعه، همه شرایط برای وقوع بارندگی‌های بهاری، رگباری و همراه با رعد و برق در شمال شرق کشور مهیاست. در خراسان رضوی نیز بارش‌ها به‌ویژه در نقاط مرکزی و نیمه شرقی شدت بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: الگوی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد برای امشب احتمال کاهش کمینه دما به زیر صفر در بسیاری از مناطق سردسیر استان اردبیل، چهارمحال و بختیاری، لرستان و ارتفاعات البرز میانی زیاد است. در استان تهران نیز امروز بارندگی رخ خواهد داد و به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، وزش باد دوباره شدت می‌گیرد.

اصغری یادآور شد: مسافرانی که امروز و فردا عازم شمال کشور هستند باید توجه داشته باشند که در این مناطق نیز بارندگی پیش‌بینی شده است و اگر در فضای باز حضور دارند، هنگام وقوع صاعقه و تگرگ حتماً در مکان‌های امن و سرپوشیده پناه بگیرند.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: فردا (۱۰ اردیبهشت)، شدت رگبارها در استان گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، زنجان، شرق آذربایجان شرقی و ارتفاعات سمنان قابل توجه‌تر خواهد بود.