صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: با ورود سامانه بارشی به کشور در سه روز آینده، در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، ایلام، خوزستان، قزوین، البرز، تهران، اصفهان و همچنین استانهای ساحلی خزر، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی مناطق گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود.
وی افزود: روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت) و روز پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) نیز این سامانه بارشی در برخی نقاط شمال غرب، غرب، سواحل شمالی، شمال شرق و دامنههای جنوبی البرز فعال خواهد بود و سبب تداوم بارشها در این مناطق میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: در سه روز آینده در نیمه شرقی کشور، وزش باد شدید پیشبینی میشود و در نقاط مستعد، وقوع پدیده گردوخاک دور از انتظار نخواهد بود.
وی بیان کرد: آسمان تهران امروز (۷ اردیبهشت) نیمهابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد و بارش باران همراه خواهد شد و گاهی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ میدهد؛ همچنین دمای هوا در تهران بین ۱۶ تا ۲۶ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
ضیائیان یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیشبینی میشود؛ همچنین امروز در برخی ساعات، افزایش سرعت باد و در مواردی وزش باد شدید همراه با گردوخاک در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان دور از انتظار نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا روز سهشنبه (۸ اردیبهشت) با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان تهران، آسمان در برخی ساعات بهویژه در نیمه شمالی و غربی استان، قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید گاهی همراه با بارش تگرگ پیشبینی میشود.
