صالحی: امروز ایران بیش از هر زمان به مهر رضوی نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گردهمایی خادمین فرهنگ رضوی که امروز در تالار وحدت برگزار شد بیان کرد: رابطه ایران و امام رضا(ع) از نگاه رهبر شهید ویژه است‌. ایشان در بیانی گفتند امام رضا(ع) ولی نعمت فکری معنوی و مادی ملت ماست. اینکه ایرانیان پیوند خاصی به امام رضا (ع) دارند. هرچقدر به داده ها بیشتر توجه کنیم این ولی نعمت بیشتر مشخص است. در این زمان که ایران در مقابل دشمنان ددمنشانه قرار دارد بیشتر به مهر رضوی احتیاج دارد و قطعا از این مهر دریغ نخواهد شد.

صالحی به نوع مناسبات رهبر شهید به امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت: این مناسبات در بین همه مسلمانان و ایرانیان هست اما نوع آن در رهبر انقلاب جور دیگری بود. یکی اینکه این رابطه فقط محبت ساده نبود بلکه عشق و دلدادگی بود. چه در ادبیات و گفتار چه در عمل می شد این دلدادگی را حس کرد. در یکی از سخنان بیان کردند یکی از شیرین ترین لحظات برای من آن زمانی است که به حرم امام رضا (ع) مشرف می‌شوم.

رهبر شهید دلداده امام رضا(ع) بود

سید عباس صالحی افزود: رهبر شهید مقید بودند که در آغاز کار ضریح پنجم حرم مطهر در مشهد حضور یابند و غبارروبی‌های ایشان در حرم رضوی همواره شناخته شده بوده است.

وی با اشاره به ریشه‌های این دلدادگی تصریح کرد: بذر این عشق را پدر بزرگوار ایشان کاشتند؛ چنانکه خود رهبر شهید نیز فرموده‌اند پدرم عاشق امام رضا (ع) بود. با اینکه تبریز شهر پررونق‌تری بود، اما وقتی پدر ایشان به مشهد آمدند، در این شهر ماندند، چرا که خاک مشهد ایشان را زمینگیر می‌کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: پدر رهبر شهید نماز صبح را در مسجد گوهرشاد اقامه می‌کردند و شب‌ها نیز از مسجد صدیقی‌ها به حرم مطهر مشرف می‌شدند. رهبر انقلاب نقل کرده‌اند که هرگاه همراه پدرشان به زیارت می‌رفتند، ایشان چندبار زیارت جامعه می‌خواندند و از این رو، این زیارت را حفظ شدند.

رهبر انقلاب عشق به امام رضا (ع) را از پدر به ارث گرفته بود

صالحی با بیان جزئیاتی از زندگی خانوادگی پدر رهبر انقلاب گفت: همسر اول پدر ایشان از دنیا رفتند؛ فرزند نخستشان که نام رضا داشت در دو سالگی وفات یافت و پسر سوم را نیز رضا نامیدند که او هم فوت کرد. اینگونه بود که نوع تربیت خانوادگی مبتنی بر عشق به اهل بیت (ع) توسط پدر در خانواده تزریق شد.

وی با اشاره به کراماتی که رهبر انقلاب تجربه و نقل کرده‌اند، افزود: ایشان روایتی شخصی دارند از مکبر کوری در مسجد صدیقی‌ها که به کربلایی فلان عاجز معروف بود و دختر کوچکی داشت که همراه او به مسجد می‌آمد. سال‌ها گذشت تا دختر بزرگ شد و به سن سیزده چهارده سالگی رسید؛ روزی در راه مسجد متلکی به او انداختند و پدر دلشکسته از مسجد بیرون آمد. آقا می‌فرمایند من آن زمان سیزده چهارده ساله بودم و در فضای مسجد صدیقی‌ها، پدرم آن کربلایی را آورد و پرسید: مرا می‌بینی؟ او هم با محبت پاسخ داد: بله می‌بینم. این مواجهه‌های عینی و تجربه‌های شخصی، زمینه‌ساز ارتباط عمیق‌تر با کرامات اهل بیت (ع) شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نکته بعدی را شناخت معرفتی رهبر شهید با امام رضا (ع) دانست و گفت: ایشان هم در حوزه امام‌شناسی و هم در مطالعه تاریخ اهل بیت (ع)، نگاه‌های ویژه‌ای داشتند. همه ائمه (ع) نور واحد هستند، اما دریچه‌هایی که از طریق آن وارد می‌شویم متفاوت است. از نگاه رهبر انقلاب، امام رضا (ع) از جهاتی متمایز است و نقطه ثقل انتشار مکتب اهل بیت (ع) حضرت ایشان است.

رهبر شهید، امام رضا را ولی نعمت فکری، معنوی و مادی ایرانیان می‌دانست

صالحی توضیح داد: در حالی که حضرت علی (ع) با حصر حکومتی مواجه بودند، امام رضا (ع) با سفر خاص خود فرصتی یافت تا شیعه را به جریانی پیش‌رو و پیشگام در جهان اسلام تعریف کند. ما به نحو خاصی مدیون امام رضا (ع) هستیم؛ چرا که ایشان مبارزه‌ای دائمی و خستگی‌ناپذیر را نشان دادند که نشان‌دهنده تنوع جهاد ایشان بود.

وی در پایان با تأکید بر رابطه ویژه ایران و امام رضا (ع) از نگاه رهبر شهید گفت: ایشان فرموده‌اند امام رضا (ع) ولی‌نعمت فکری، معنوی و مادی ملت ماست و ایرانیان پیوند خاصی با این امام همام دارند. هرچه بیشتر به داده‌ها توجه کنیم، این ولی‌نعمت بیشتر آشکار می‌شود. در این زمان که ایران در مقابل دشمنان ددمنش قرار دارد، بیشتر به مهر رضوی نیازمندیم و قطعاً از این مهر دریغ نخواهد شد.