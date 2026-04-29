علی ذاکری بازیساز، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کنونی صنعت بازیهای ویدئویی گفت: کشور ما هر زمان بحران یا تنش اجتماعی داشته باشد، اولین اتفاقی که میافتد قطع اینترنت است. این موضوع را در دیماه همین اتفاقات دیدیم، در جنگ ۱۲ روزه دیدیم، قبلترش در وقایع ۱۴۰۱ داشتیم؛ همیشه اولین کسانی که ضربه میخورند کسانی هستند که کسبوکارشان وابسته به اینترنت و فضای مجازی است.
وی ادامه داد: پس از آن بحرانها، برخی از بازیسازان سرورهایشان را داخل کشور آوردند. ما هم همین کار را کردیم. دیتاسنتر خودمان را زدیم و سرورها را داخلی کردیم. اما مشکل اصلی اینجا است که بسیاری از محصولات و بازیهایی که ما و دیگران میسازیم به موتورهایی مثل Unity و Unreal Engine وابستهاند. در ایران چنین موتورهایی را نداریم و ساخت آنها هم اصلاً به صلاح نیست. چون ساخت این موتورهای بازیسازی در دنیا صدها میلیارد دلار هزینه برده و سالها توسعه پشتش بوده است که ما نه دانش فنیاش را داریم و نه اصلاً نیاز است چنین چیزی را از صفر تولید کنیم.
این بازیساز خاطرنشان کرد: بسیاری از برنامهنویسانی که میشناسم، چه کسانی که با شرکتهای خارجی کار میکردند و ارزآوری داشتند و چه کسانی که پروژه داخلی داشتند ولی نیازمند اینترنت بودند، مجبور شدند مهاجرت کنند. بعضیها بهصورت زمینی کشورهایی مثل ترکیه، ارمنستان یا قبرس رفتند. دقیق نمیتوانم درصد بگویم، ولی از اطرافیان خودم حداقل ده تا پانزده نفر را میشناسم که در این دوره مجبور به مهاجرت شدند. از این افراد، شاید هشت یا نه نفر کاملاً بهصورت دائمی از کشور رفتند، فقط به خاطر دسترسی نداشتن به اینترنت برای انجام کارشان بود.
وی افزود: تا زمانی که دسترسی عمومی و پایدار به اینترنت وجود نداشته باشد، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که اکوسیستمهای نوپا، بهویژه در حوزه ویدئوگیم یا هر حوزه دیجیتال دیگری، حفظ شوند. همه اینها به هم وابسته هستند. مثلاً شما میگویید تبلیغات کنیم؛ خب، تبلیغات را کجا انجام دهیم؟ پلتفرمهای داخلی متأسفانه، با وجود تلاش دوستان، حتی یکهزارم قابلیتهای پلتفرمهای خارجی را ندارند. هم باگهای فراوان دارند و هم بسیاری از ویژگیهای کلیدی که برای ما کارآمد بود، در آنها وجود ندارد.
ذاکری گفت: مطالبه اصلی ما این است که ابتدا دسترسی عمومی و پایدار به اینترنت فراهم شود. امنیت کشور اولویت دارد، این را ما هم قبول داریم. اما در همه جای دنیا، اولین اقدام در زمان بحران، قطع اینترنت نیست. در ایران شاید شرایط ویژهای وجود دارد، اما وقتی سازمانهایی مانند «پدافند غیرعامل» با بودجه و تخصص لازم وظیفه تأمین امنیت سایبری را دارند، چرا نباید بتوانند امنیت را حتی با وجود اینترنت باز هم تأمین کنند؟ پلیس فتا هم همینطور. اگر این زیرساختهای تخصصی درست عمل کنند، نباید نگرانی به اسم «عدم دسترسی به اینترنت» وجود داشته باشد.
این بازیساز خاطرنشان کرد: ما خودمان در حوزه زیرساخت محصولاتمان، سال گذشته یکی از بزرگترین حملات سایبری را تجربه کردیم، اما توانستیم با جذب نیروی متخصص، آن را مدیریت کنیم. البته مشکل اینجاست که بسیاری از همین نیروهای متخصص، به دلیل همین وضعیت، مهاجرت کردهاند. اگر بحث فقط تخصصگرایی باشد، میتوان نیروهای متخصص را جذب کرد، بدون توجه به دیدگاه سیاسیشان. اما متأسفانه در حوزه IT، بیشتر رفتارها شعاری است و نیروی متخصص را فراری دادهایم. وقتی متخصصان را نداریم، چطور انتظار داریم امنیت را تأمین کنند؟
ذاکری گفت: پیشبینی من برای حوزه ویدئوگیم در ایران، متأسفانه چندان جالب نیست. اگر این شرایط، حداقل برای ما، یکی دو ماه دیگر ادامه پیدا کند، مجبور به تعدیل گسترده نیرو خواهیم شد. وقتی درآمد یکبیستم شده و هزینهها افزایش یافته، دوام آوردن بسیار دشوار است.
وی یادآور شد: نگرانی من این است که اگر این قطع یا محدودیت ادامه پیدا کند، حتی اگر حدس بزنم مثلاً تا یک هفته دیگر بخش قابلتوجهی از همان باگهای امنیتی و رخنههایی که در سرورها و دیتابیسها وجود دارد، عملاً بدون پچ و بهروزرسانی باقی میمانند. در نتیجه، کسانی که قصد هک کردن دارند، کارشان خیلی راحتتر میشود؛ چون راههای دفاعی بهموقع بهروز نمیشوند و رخنهها قابل سوءاستفاده میمانند.
