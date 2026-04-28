به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، به همراه سیروس ابراهیمی مشاور امور ایثارگران استاندار لرستان، امشب در جایگاه ارتباط مردمی (سامد) حضور یافته و به‌صورت حضوری پاسخگوی سؤالات و مطالبات شهروندان خواهند بود.

این برنامه ملاقات مردمی امشب (سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ برگزار می‌شود.

از شهروندان محترم دعوت می‌شود با حضور در محل، مشکلات و مطالبات خود را به‌صورت مستقیم با مسئولان مربوطه در میان بگذارند.

محل برگزاری این ملاقات مردمی، خرم‌آباد، خیابان انقلاب، نبش کوچه آراسته ۳ است.

آزادبخت و ابراهیمی با حضور در جایگاه ارتباط مردمی (سامد)، به‌صورت حضوری پاسخگوی سؤالات و مطالبات شهروندان خواهند بود.

هدف از برگزاری این ملاقات، شنیدن بی‌واسطه مشکلات جامعه ایثارگری و تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌های آنان است.

این ملاقات فرصتی برای خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان است تا مشکلات و مسائل خود را به‌صورت مستقیم با مدیرکل بنیاد شهید استان مطرح کنند.