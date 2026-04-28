۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

جایگاه ارتباط مردمی خرم‌آباد امشب میزبان مسئولان بنیاد شهید است

خرم‌آباد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان به همراه مشاور امور ایثارگران استاندار لرستان، امشب در جایگاه ارتباط مردمی مستقر در خرم‌آباد، پاسخگوی مطالبات شهروندان خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، به همراه سیروس ابراهیمی مشاور امور ایثارگران استاندار لرستان، امشب در جایگاه ارتباط مردمی (سامد) حضور یافته و به‌صورت حضوری پاسخگوی سؤالات و مطالبات شهروندان خواهند بود.

زمان و مکان برگزاری ملاقات مردمی

این برنامه ملاقات مردمی امشب (سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ برگزار می‌شود.

از شهروندان محترم دعوت می‌شود با حضور در محل، مشکلات و مطالبات خود را به‌صورت مستقیم با مسئولان مربوطه در میان بگذارند.

محل برگزاری این ملاقات مردمی، خرم‌آباد، خیابان انقلاب، نبش کوچه آراسته ۳ است.

پاسخگویی مستقیم به سؤالات و مطالبات شهروندان

آزادبخت و ابراهیمی با حضور در جایگاه ارتباط مردمی (سامد)، به‌صورت حضوری پاسخگوی سؤالات و مطالبات شهروندان خواهند بود.

هدف از برگزاری این ملاقات، شنیدن بی‌واسطه مشکلات جامعه ایثارگری و تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌های آنان است.

این ملاقات فرصتی برای خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان است تا مشکلات و مسائل خود را به‌صورت مستقیم با مدیرکل بنیاد شهید استان مطرح کنند.

