به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، به همراه سیروس ابراهیمی مشاور امور ایثارگران استاندار لرستان، امشب در جایگاه ارتباط مردمی (سامد) حضور یافته و بهصورت حضوری پاسخگوی سؤالات و مطالبات شهروندان خواهند بود.
زمان و مکان برگزاری ملاقات مردمی
این برنامه ملاقات مردمی امشب (سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ برگزار میشود.
از شهروندان محترم دعوت میشود با حضور در محل، مشکلات و مطالبات خود را بهصورت مستقیم با مسئولان مربوطه در میان بگذارند.
محل برگزاری این ملاقات مردمی، خرمآباد، خیابان انقلاب، نبش کوچه آراسته ۳ است.
پاسخگویی مستقیم به سؤالات و مطالبات شهروندان
آزادبخت و ابراهیمی با حضور در جایگاه ارتباط مردمی (سامد)، بهصورت حضوری پاسخگوی سؤالات و مطالبات شهروندان خواهند بود.
هدف از برگزاری این ملاقات، شنیدن بیواسطه مشکلات جامعه ایثارگری و تسریع در روند رسیدگی به درخواستهای آنان است.
این ملاقات فرصتی برای خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان است تا مشکلات و مسائل خود را بهصورت مستقیم با مدیرکل بنیاد شهید استان مطرح کنند.
