حجت‌الاسلام والمسلمین پیمان رامینه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد «فتح قله» با محوریت جهاد ترکیبی و جهاد تبیین خبر داد و اظهار کرد: این رویداد ویژه دختران ۱۳ تا ۱۸ سال در پایان هفته جاری‌ و با راهبری و مدیریت امام جمعه شهرستان اردل برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردل با ذکر اینکه رویداد فتح قله برگرفته از منویات امام شهید انقلاب ناظر بر نزدیک بودن به فتح قله است، ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی کشورمان، جهاد تبیین به سمت فضای جنگ رمضان و کنش‌گری در این عرصه سوق داده شد و رویداد فتح قله با این رویکرد طراحی شده است.

رامینه بیان کرد: در این رویداد، نوجوانان شرکت‌کننده باید آرایش جنگی بگیرند و به صورت عملی در طبیعت کوهستانی منطقه در مسابقه‌های پیش‌بینی شده به جستجوی اهداف تا رسیدن به قله بپردازند.

وی بیان کرد: این برنامه از محل گلزار شهدای گمنام اردل آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در ۱۰ گروه ۱۰ نفره هستند که باید یک مسیر حدود ۹۰۰ متری از گلزار شهدای گمنام را به جستجوی اشیاء پنهان شده بگردند و کشف کنند.

رامینه با تأکید بر فضای تربیتی رویداد فتح قله، یادآور شد: در این راستا، شرکت‌کنندگان باید با موادی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ناهار خود را خودشان پخت و در همان محل صرف کنند.

وی تشکیل گعده‌های مباحثه و گفتگو با حضور یکی از اساتید برجسته جهاد تبیین در استان، برپایی مناظرات و برنامه‌های ورزشی و تفریحی را از دیگر بخش‌های رویداد فتح قله خواند و افزود: این برنامه ۲ روزه با حضور شرکت‌کنندگان در نماز جمعه شهرستان اردل به پایان می‌رسد.

رامینه در خصوص اهداف برپایی رویداد فتح قله، بیان کرد: این گروه‌ها بعد از اتمام رویداد، ۲ ماه فرصت دارند که به شناسایی و حل یک مسئله در محله خود بپردازند و گزارش آن را اعلام کنند. این افراد بعد از مسئله‌یابی، باید مشکل را با کمک مردم و به کارگیری ظرفیت مردمی حل کنند.

وی گفت: از بین گروه‌هایی که این برنامه را در محله خود اجرا می‌کنند، به سه گروهی که بهترین و قویترین کنش‌گری و پیشرانی را داشتند، زیارت معنوی اربعین به آنها اهدا می‌شود.