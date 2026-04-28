۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

جمع آوری ۶۰ معتاد متجاهر و کشف بیش از ۲۰۰ هزار قرص مخدر در دماوند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از اجرای طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و جمع‌آوری معتادان متجاهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و جمع‌آوری معتادان متجاهر در دماوند خبر داد.

ملکی در ادامه، اظهار داشت: در راستای افزایش سطح امنیت اجتماعی، این طرح به‌صورت مستمر توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان دماوند اجرا می‌شود.

وی افزود: مأموران انتظامی دماوند در جریان این عملیات موفق شدند ۶۰ نفر معتاد متجاهر را دستگیر و همچنین بیش از ۲۰۰ هزار عدد انواع قرص و مشتقات مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی دماوند در پایان با اشاره به نقش مستقیم افراد معتاد در بروز بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت و نابسامانی خانواده‌ها، تأکید کرد: وجود پاتوق‌های مصرف مواد یا خرده‌فروشان مواد مخدر در محله‌ها تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت فردی و اجتماعی، به‌ویژه برای نوجوانان و خانواده‌ها محسوب می‌شود و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

کد مطلب 6814390

