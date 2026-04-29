تعیین تکلیف ۱۹ هزار پرونده قضایی و آزادی ۱۲۲۵ زندانی در مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید جزائی، با اشاره به استمرار بی‌وقفه خدمات قضایی در استان مرکزی اظهار کرد: در بازه زمانی نهم اسفندماه تا پایان فروردین‌ماه سال جاری که مقارن با ایام جنگ رمضان و تعطیلات نوروزی بود، مجموعه‌ قضایی این استان با رویکردی جهادی، صیانت از حقوق مردم و امنیت پایدار را سرلوحه اقدامات خود قرار داد.

وی با تشریح عملکرد شعب قضایی در این ایام گفت: با تلاش و حضور ۱۰۰ درصدی قضات و کارکنان، بالغ بر ۲۰ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در محاکم استان ثبت و ورودی داشته‌ایم و با برگزاری یک هزار نشست دادرسی، موفق به تعیین تکلیف و مختومه نمودن ۱۹ هزار فقره پرونده شدیم که این حجم از خروجی در این شرایط حساس، نشان‌دهنده تعهد بالا و مسئولیت پذیری همکاران به احقاق حق است.

تعیین تکلیف ۴۳۰ پرونده قضایی مسن

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اولویت رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، افزود: یکی از دستاوردهای مهم این بازه زمانی، تعیین تکلیف ۴۳۰ فقره پرونده مسن با قدمت بیش از یک سال بود همچنین جهت ارتقای دقت فنی در رسیدگی‌ها، بیش از یک هزار و ۹۰۰ فقره قرار کارشناسی صادر و موضوعات به ۲ هزار و ۴۰۰ کارشناس متخصص ارجاع شده است.

حجت‌الاسلام جزائی به نقش مهم و مؤثر دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی ، دادستان‌های سراسر استان مرکزی با حضور مستمر در جلسات شورای تأمین، دستورات مناسبی جهت موضوعات مختلف مدیریت دفاع شهری صادر کردند و همزمان با نظارت مستقیم بر اصناف و پمپ‌بنزین‌ها، از بروز هرگونه خلل در زنجیره توزیع کالاهای اساسی و سوخت جلوگیری به عمل آوردند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زندانیان پرداخت و گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری و با رویکرد رأفت اسلامی در ایام جنگ تحمیلی سوم، به ۲ هزار و ۸۴ نفر از زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطا شد و زمینه آزادی یک هزار و ۲۲۵ زندانی با استفاده از ارفاقات ابلاغی از قوه قضائیه فراهم شد همچنین مقامات قضایی ۶۱۷ مورد بازدید چهره‌به‌چهره از زندان‌های استان داشته‌اند.

وی در خصوص اقدامات حمایتی از خانواده مددجویان تصریح کرد: با همت خیران و منابع قانونی، ۹۵۰ خانواده نیازمند تحت پوشش بسته‌های معیشتی و کمک‌های نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرار گرفتند و برای اشتغال‌زایی زندانیان آزاد شده نیز بالغ بر ۸ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافت که منجر به اشتغال ۴۰ نفر شده است.

پلمب ۲۲ واحد صنفی متخلف در مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تقدیر از عملکرد تعزیرات حکومتی در کنترل بازار گفت: با تشکیل ۲۳۸ تیم مشترک بازرسی، از یک هزار و ۱۱۶ واحد صنفی بازدید شد که منجر به جریمه ۴۸۰ میلیارد ریالی متخلفان، کشف ۱۳ پرونده احتکار کالاهای اساسی و پلمب ۲۲ واحد صنفی خاطی شد تا امنیت اقتصادی مردم در این روزهای حساس خدشه‌دار نشود.

حجت‌الاسلام جزائی ضمن قدردانی از افزایش خدمات صورت گرفته در واحد کشیک پزشکی قانونی در نوروز، یادآور شد: دستگاه قضایی استان با برگزاری جلسات هفتگی ملاقات مردمی و حضور دادستان‌ها در مساجد جهت «جهاد تبیین»، تلاش کرد تا ارتباط بی‌واسطه خود را با مردم حفظ کند و ثابت کند که حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی، سنگر خدمت و عدالت‌گستری تعطیل‌بردار نیست.