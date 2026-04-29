هوای ایلام از امروز پایدار می شود؛ پایان سامانه بارشی

مجتبی میهن‌پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش‌های بهاری امسال در استان ایلام طبیعت را با طراوتی وصف‌ناشدنی آراسته است.

وی افزود: سامانه‌های ناپایدار فعلی که در دل خود «جوشش‌های همرفتی» شدیدی دارند، می‌توانند در کسری از ثانیه آسمان صاف را با ابرهای سیاه و رگبارهای مهیب تغییر دهند که این حجم بارش‌ها در حتی زمان بسیار کوتاه، خطر سیلاب‌های ناگهانی و طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌ها را به شدت افزایش داده است.

کارشناس هواشناسی تأکید کرد: مردم نباید فریب آسمان صاف لحظه‌ای را بخورند، زیرا هر لحظه احتمال جوشش ابر و بارش رعدوبرق‌های شدید وجود دارد.

وی افزود: این پدیده تا ظهر چهارشنبه ادامه خواهد داشت و همراه با وزش باد نسبتاً شدید و احتمال تگرگ است که در این شرایط، عشایر و کوچ‌روها باید از کوچ کردن در مسیرهای کوهستانی و مناطق پرخطر خودداری کنند و کوهنوردان عزیز نیز به هیچ وجه به صعود ارتفاعات نپردازند؛ چرا که خطر اصابت صاعقه در این شرایط جوی بسیار بالاست و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.

میهن‌پرست گفت: از امروز به تدریج جو استان پایدار می‌شود و برای روزهای پنجشنبه و جمعه، انتظار می‌رود هوا نسبتاً پایدار باشد و وضعیت قابل توجهی نیز نداشته باشیم.

وی ادامه داد: این تغییر جوی، پایان خطرات فعلی و آغاز فصلی امن برای فعالیت‌های بیرونی است، اما تا آن زمان، دوری از بستر رودخانه‌ها و پرهیز از فعالیت‌های پرخطر در طبیعت، اولویت اصلی است.