فرشاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی کشتی فرنگی گفت: بعد از مسابقات قهرمانی آسیا برخی از ملی‌پوشان استراحت کردند و دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی از فردا آغاز می‌شود. تقریبا ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی در ۷ وزن مشخص شده است و ما در سه وزن ۶۳، ۷۲ و ۱۳۰ کیلوگرم قرار است انتخابی برگزار کنیم.

وی گفت: در حال حاضر پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم حضورشان در ترکیب تیم جهانی قطعی شده است. اما در وزن ۶۳ کیلوگرم مسابقه انتخابی بین کشتکار و عرفان جرکنی باید برگزار شود که طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتکار به یک پیروزی و جرکنی به دو پیروزی نیاز دارد.

علیزاده عنوان کرد: در وزن ۷۲ کیلوگرم هم مسابقه انتخابی بین دانیال سهرابی و محمدجواد رضایی است که سهرابی نیاز به یک پیروزی و رضایی به دو پیروزی نیاز دارد. در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده و فردین هدایی باید با هم برای دوبنده تیم ملی رقابت کنند که طبق چرخه امین یک پیروزی و فردین به دو پیروزی نیاز دارد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال که برای انتخابی تیم ملی مسابقات داخلی مدنظر است یا تورنمنت بین‌المللی، گفت: قطعا تورنمنت بین‌المللی برای محک ملی‌پوشان معیار بهتری است و کادر فنی هم نظرش روی این است که به تورنمنت بین‌المللی اعزام شوند، اما باید ببینیم شرایط کشور به چه صورت خواهد بود.

وی تأکید کرد: تورنمنت مغولستان در خردادماه پیش رو تیم ملی کشتی فرنگی است و پس از آن هم مسابقات رنکینگ مجارستان اواخر تیرماه برگزار می‌شود. مسابقات مجارستان به سطح کیفی سطح بالاتری دارد اما ما هدفمان این است که زودتر تکلیف تیم را مشخص کنیم و اوایل تیرماه اردوی تیم ملی کشتی فرنگی را برای مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز کنیم. به همین خاطر به احتمال زیاد به مسابقات مغولستان اعزام خواهیم شد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: امسال کشتی ایران شرایط سختی دارد. مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا به فاصله خیلی کم از یکدیگر برگزار می‌شود و برخلاف دوره‌های گذشته ابتدا بازی‌های آسیایی است و پس از آن مسابقات جهانی برگزار می‌شود. در چنین شرایطی نیاز است که ما دو تیم قدرتمند برای این دو مسابقه مهم داشته باشیم. تیم ملی کشتی فرنگی سال ۲۰۲۵ عنوان قهرمانی مسابقات جهانی را به دست آورد و امسال هم تمام تلاش ما این است که از عنوان قهرمانی دوره قبل خود دفاع کنیم.

علیزاده تأکید کرد: مسابقات جهانی برای فدراسیون کشتی و اعضای کادر فنی اهمیت زیادی دارد و بازی‌های آسیایی ناگویا هم برای کاروان ورزش ایران اهمیت دارد. اگر همچون سال گذشته که ابتدا مسابقات جهانی و پس از آن بازی‌های کشورهای اسلامی برگزار شد، ما در برخی اوزان نفرات مشابه را به هر دو مسابقه اعزام می‌کردیم اما امسال شرایط کاملا فرق می‌کند و باید دو تیم داشته باشیم. به عنوان مثال در اوزان ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم علی احمدی وفا و علی اسکو برای مسابقات جهانی انتخاب شدند، در این دو وزن مدعیان زیاد هستند و مدال گرفتن واقعا کار سختی است. بنابراین قطعا این دو نفر در بازی‌های آسیایی کشتی نخواهند گرفت. در دیگر اوزان هم به همین صورت تصمیم‌گیری شده است.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی عنوان کرد: در نهایت امیدوارم که کشتی فرنگی ایران در مسابقات پیش رو قوی و قدرتمند ظاهر شود. ما برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با دشواری زیادی اعزام شدیم و به عنوان قهرمانی رسیدیم. در دوران جنگ اردوی تیم ملی در شمال کشور پیگیری شد و علی رغم اینکه همه نگران خانواده‌های خود بودند به اردو آمدند و تعطیلی هم نداشتیم. بلافاصله بعد از اردوی تیم ملی به صورت زمینی راهی قرقیزستان شدیم.

وی ادامه داد: ابتدا به صورت زمینی از شمال به تبریز و پس از آن مرز ترکیه و وان رفتیم و از آنجا با پرواز به استامبول رفتیم و پس از آن راهی قرقیستان شدیم. مدت زمان زیادی در راه بودیم و واقعا ملی‌پوشان خسته راه بودند. با این حال غیرت کردند و با تمام توان کشتی گرفتند و در نهایت به عنوان قهرمانی رسیدند. امیدوارم در مسابقات پیش رو هم با تمام توان به میدان بروند.