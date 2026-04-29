به گزارش خبرگزاری مهر، ایستگاه ورزشگاه تختی به عنوان بیست و دومین و آخرین ایستگاه منتهی الیه جنوب شرقی خط ۷ مترو تهران، در منطقه ای پرجمعیت واقع شده و با بهرهبرداری از آن، نه تنها ایستگاههای بدنه اصلی خط ۷ تکمیل خواهد شد بلکه حدود ۲.۵ کیلومتر مسیر به طول شبکه قابل بهرهبرداری مترو تهران افزوده میشود.
ایستگاه تختی بهعنوان عریضترین ایستگاه متروی کشور و بیستودومین ایستگاه خط ۷ متروی تهران، یکی از بزرگمقیاسترین ایستگاههای جهان محسوب میشود. این ایستگاه که پهناورترین ایستگاه جزیرهای غیرتقاطعی با مساحت ۱۹ هزار متر مربع است، همچنین عنوان طولانیترین ایستگاه شبکه متروی کشور را با طول ۳۹۰ متر به خود اختصاص داده است.
گفتنی است؛ ایستگاه ورزشگاه تختی که بیست و دومین و آخرین ایستگاه خط ۷ مترو است، یکصد و شصت و سومین ایستگاه کل شبکه مترو به شمار می آید.
در طراحی ایستگاه ورزشگاه تختی، استفاده از نمادهای ورزشی، تابلوی افتخارآفرینان ورزش ایران، تلویزیون های بزرگ مقیاس برای نمایش رویدادهای ورزشی و بخش ویژه تاریخچه ورزش ایران دیده شده و به همین لحاظ ایستگاه مذکور را می توان یک امکان حمل و نقلی مخاطب پسند برای علاقمندان ورزش نیز به حساب آورد. استفاده از تلویزیونهای بزرگ شهری در محیط ایستگاه برای اطلاعرسانی، پخش مسابقات ورزشی و میزبانی گردهماییهای شهری پیشبینی شده است.
نظر شما