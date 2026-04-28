به گزارش خبرنگار مهر، تعلیق رقابت های فصل جاری لیگ برتر به دلیل جنگ تحمیلی و تصمیم سازمان لیگ مبنی بر برگزاری ادامه رقابت ها (از هفته بیست و سوم به بعد) پس از بازی های جام جهانی ۲۰۲۶ موجب شد تا صحبت های متفاوتی در خصوص معرفی نمایندگان فوتبال ایران برای فصل آتی رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ مطرح شود.

صحبت های هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون مبنی بر حضور استقلال، تراکتور و سپاهان اصفهان به عنوان نمایندگان فوتبال ایران به شدت با انتقاد مدیرعامل پرسپولیس، گل گهر سیرجان و حتی چادرملو اردکان همراه شد تا این خبر از سوی ارکان فدراسیون تکذیب شود و آنها دنبال راهکاری برای معرفی نمایندگان فصل آینده شوند.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس معتقد است تیمش در ۸ بازی باقیمانده تا پایان فصل، توان رقابت برای قهرمانی را دارد و همین موضوع را دستمایه ای برای اعتراض به حذف اسم سرخ ها از آسیا دانست. او حالا پیشنهادهای مشخصی را به سازمان لیگ و مسئولان فدراسیون ارائه کرده است تا اینگونه دنبال عدالت برای معرفی تیم ها باشد.

حدادی از اینکه استقلالی ها راه کوتاهی را برای رسیدن به سهمیه طی کرده اند هم اعلام نارضایتی کرده بود و نحوه انتخاب سهیمیه ها بر اساس جدول فعلی را تنها به سود استقلال، تراکتور و سپاهان دانسته که نیاز به بازنگری دارد.

گزینه نخست پرسپولیسی ها برگزاری ادامه رقابت های فصل جاری لیگ برتر و اعلام نماینده ها براساس جایگاه تیم ها در پایان فصل است. موضوعی که نیاز به موافقت AFC با تاخیر در اعلام اسامی باشگاه های منتخب دارد و هنوز مشخص نیست چه تصمیمی در این خصوص گرفته میشود.

دومین پیشنهاد پرسپولیس به برگزاری تورنمنت ۶ جانبه با حور ۶ تیم بالای جدول است که شانس کسب سهمیه دارند معطوف شده است. درحقیقت در این فرمول تیم های استقلال، تراکتور، سپاهان اصفهان، گل گهر سیرجان، چادرملو اردکان و پرسپولیس با یکدیگر رقابت کرده و سهمیه ها مشخص می شدند.

همچنین آخرین پیشنهاد نیز به برگزاری تورنمنت چهارجانبه بین تیم های اول و دوم جدول فعلی و همچنین تیم های نخست و دوم در پایان نیم فصل بود که شامل پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و استقلال تهران می شود.

حالا سازمان لیگ منتظر خروجی جلسه مهدی تاج رئییس فدراسیون با شیخ سلمان رییس AFC در کنگره فیفا به میزبانی ونکوور کاناداست تا راهکاری برای کاهش انتقادها پیدا کنند.