به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، در آستانه ۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید مطهری و روز معلم در نامه ای به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی اعلام کرد:

در آستانه ۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید مطهری و روز معلم ضمن گرامیداشت مقام والای معلم و استاد یادآوری مینماید که رویداد دهه سرآمدی آموزشی همه ساله مقارن با این ایام برگزار می گردد. بر این اساس برنامه دهه سرآمدی آموزشی در سال ۱۴۰۵ از ۱۲ تا ۲۱ اردیبهشت ماه تعیین و عناوین روزهای آن به شرح پیوست نامگذاری شده است.

با توجه به اهمیت و تأثیر گذاری این رویداد در تقویت جایگاه و نقش بی بدیل آموزش در نظام آموزش عالی، انتظار می رود مراسم تجلیل از سرآمدان آموزشی در سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به صورت شایسته برگزار شود همچنین بر برنامه ریزی و برگزاری رویدادهای ترویجی و آموزشی متناسب با عناوین ایام دهه سرآمدی آموزشی تأکید می گردد.

عناوین روزهای دهه سرآمدی آموزشی

۱۲اردیبهشت :سرآمدی آموزشی- مسئولیت اجتماعی، هویت ملی و بزرگداشت استادان شهید

۱۳ اردیبهشت :سرآمدی آموزشی- تحول دیجیتال و آموزش هوشمند

۱۴ اردیبهشت :سرآمدی آموزشی- اساتید سرآمد، استعدادهای درخشان و نخبگان آینده ساز

۱ اردیبهشت: سرآمدی آموزشی- تضمین کیفیت و حکمرانی آموزشی

۱٦ اردیبهشت: سرآمدی آموزشی- بازآرایی رشته ها و انطباق با نیازهای آینده و بازار کار

۱۳ اردیبهشت: سرآمدی آموزشی - تنوع بخشی نهادی و نقش آموزش عالی غیر دولتی

۱۸ اردیبهشت :سرآمدی آموزشی - توسعه حرفه ای اساتید و نقش مراکز توسعه و تعالی آموزشی

۱۹ اردیبهشت : سرآمدی آموزشی - انعطاف پذیری برنامه های آموزشی نوآوری و یادگیری ترکیبی

۲ اردیبهشت: سرآمدی آموزشی-علوم و فناوری‌های راهبردی و مرجعیت علمی

۲۱ اردیبهشت : سرآمدی آموزشی - تاب آوری آموزشی و باز آفرینی آموزش در پساجنگ