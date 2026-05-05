به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی بعدازظهر امروز در مراسم «تکریم و بزرگداشت مقام استاد» و تقدیر از استادان سرآمد آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که با حضور دکتر عباس سروش رئیس دانشگاه و دکتر مرتضی کلاهدوزان معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد با اشاره به حملات اخیر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به مراکز علمی اظهار کرد: دشمن نقاط قوت ما را مورد تهاجم قرار داد و تجاوزی ظالمانه علیه کشور انجام داد.
وی با گرامیداشت یاد شهیدان جنگ تحمیلی افزود: از خداوند بزرگ میخواهیم بتوانیم در مسیر سربلندی و پیشرفت کشور و گشایش امور برای مردم عزیز ایران موفق باشیم و این راه را ادامه دهیم.
معاون آموزشی وزیر علوم با تبریک روز معلم و اشاره به دهه سرآمدی آموزش گفت: دهه سرآمدی آموزش همزمان با ۱۲ اردیبهشت، سالروز بزرگداشت شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، در دانشگاهها برگزار میشود. شاید فلسفه این نامگذاری این باشد که با وجود طرح مفاهیمی مانند نسل اول، دوم و سوم دانشگاه، این تصور به وجود آمده بود که با عبور از نسل اول، آموزش باید به حاشیه برود؛ در حالی که چنین برداشتی درست نیست.
واحدی ادامه داد: آموزش با توجه به ابعاد مختلف خود نقشی بسیار تأثیرگذار دارد و آنچه در شکلگیری شخصیت دانشجو بیشترین اثر را دارد، رفتار و عملکرد معلم است. اگر در سالهای گذشته توفیقاتی حاصل شده، به سبب تلاش اساتید و معلمان ارزشمندبوده است. البته نقدهایی به آموزش عالی وجود دارد، اما نباید فراموش کنیم که مسیر طیشده و جایگاه امروز، نتیجه تلاش همین معلمان است.
آموزشهای کلاسیک و سنتی دیگر پاسخگو نیست
وی با اشاره به تغییرات سریع فناورانه افزود: با همان شیوه گذشته نمیتوان ادامه داد. تحولات پیرامونی و توقعات جامعه تغییر کرده است؛ آموزشهای کلاسیک و سنتی دیگر پاسخگو نیست و مهارتهای مورد نیاز نیز دائماً در حال تغییرند. فراگیری نسل جدید کاملاً متفاوت شده و دیگر حوصله نشستن در کلاسهای معمول را ندارد؛ بنابراین باید راههای جدیدی برای انتقال مؤثر محتوا یافت.
معاون آموزشی وزیر علوم تأکید کرد: اکنون در جهان، بحث «آموزش هوشمند» بسیار جدی است و به جای مفهوم آموزش، از مفهوم یادگیری استفاده میشود؛ همه ابزارهای آموزش هوشمند در خدمت تقویت یادگیری هستند.
وی با اشاره به کاهش تعداد دانشجویان در سالهای اخیر اظهار کرد: تعداد دانشجویان کشور طی ده سال گذشته از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. این اعداد نشان میدهد زمان بازاندیشی در مجموعه آموزش فرا رسیده؛ از شیوههای جذب و پذیرش گرفته تا اقتصاد آموزش عالی، برنامههای درسی و روشهای تدریس. هر یک از این حوزهها باید متناسب با شرایط جدید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین در حاشیه مراسم از ابلاغ بخشنامههای جدید آموزشی به دانشگاهها خبر داد و اعلام کرد که این دستورالعملها با هدف ایجاد انعطاف در روند آموزش و تسهیل شرایط برای دانشجویان، بهویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی، تدوین و ارسال شده است.
واحدی همچنین درباره آخرین وضعیت آموزش در دانشگاهها گفت: با توجه به شرایط و اتفاقات اخیر نیاز به اتخاذ تصمیمات انعطافپذیر در حوزه آموزش وجود داشت. بر همین اساس، چندین ابلاغیه به دانشگاهها ارسال شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: در تازهترین ابلاغیه، جزئیاتی درباره نحوه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی، چگونگی حضور دانشجویان در دانشگاهها و همچنین برگزاری واحدهای عملی ارائه شده است تا روند آموزشی دانشجویان در شرایط موجود با اختلال مواجه نشود.
در ادامه واحدی با اشاره به برگزاری برنامههای ویژه دهه آموزش همزمان با ۱۲ اردیبهشتماه، اظهار کرد: هر ساله به مناسبت مقام و منزلت معلم، دههای تحت عنوان «دهه آموزش» برگزار میشود که در آن از اساتید سرآمد آموزشی تقدیر به عمل میآید.
وی افزود: انتخاب اساتید سرآمد آموزشی بر اساس شاخصهایی نظیر کیفیت تدریس، میزان اثرگذاری آموزشی، مشارکت در ارائه دروس و برنامههای جدید، همکاری در برگزاری دورههای نوین، تولید محتواهای آموزشی، طراحی و توسعه نرمافزارهای کمکآموزشی و همچنین مشارکت در تدوین قوانین و مقررات آموزشی انجام میشود.
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: شیوهنامهای در این زمینه تدوین و به دانشگاهها ابلاغ شده است و هر دانشگاه بر اساس آن، اساتید سرآمد خود را در سطح گروه و دانشگاه شناسایی و معرفی میکند. این اساتید بهعنوان الگوهای آموزشی معرفی میشوند.
واحدی خاطرنشان کرد: در مرحلهای بالاتر، از میان اساتید معرفیشده توسط دانشگاهها، نمایندگانی در سطح ملی مورد ارزیابی قرار میگیرند و در نهایت، اساتید سرآمد ملی در مهرماه معرفی و تقدیر خواهند شد.
