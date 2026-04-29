معرفی ۱۷ بازیکن والیبال نشسته ایران برای مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان تیرماه به میزبانی چین و در هانگژو برگزار می شود.

ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، از جمله تیم های شرکت کننده در این دوره مسابقات است.

با نظر هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، ۱۷ بازیکن در قالب فهرست اولیه این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک به فدراسیون جهانی معرفی شده اند. ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی والیبال نشسته از این فهرست انتخاب خواهد شد.

۱۷ بازیکن معرفی شده به فدراسیون جهانی والیبال نشسته برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به این شرح هستند:

داوود علیپوریان، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، مهدی بابادی، علی اکبری، مرتضی مهرزاد، میثم علیپور، حسین گلستانی، محمد نعمتی، جمال نظری، وحید بایلری، مسعود امامی، میثم حاج بابایی، پارسا محمدی، حسین دریکوند، رسول اسدی.

این بازیکنان ترکیب اردونشینان تیم ملی والیبال نشسته در دور جدید تمرینات که از شنبه آینده آغاز می شود را هم تشکیل می دهند.

تیم ملی والیبال نشسته در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان که به میزبانی بوسنی برگزار شد به عنوان قهرمان و تنها تیم صاحب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس شد. در این دوره مسابقات قهرمانی جهان اما هر دو تیم فینالیست صاحب سهمیه پارالمپیک لس آنجلس خواهند شد.