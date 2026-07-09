آغاز ماراتن جهانی والیبال نشسته/دورخیز ایران برای اولین سهمیه لس آنجلس

به گزارش خبرنگار مهر، کشور چین از روز جمعه (۱۹ تیر) برگزارکننده رقابت جهانی میان ۳۲ تیم والیبال نشسته است که در دو بخش مردان و زنان به مصاف هم یکدیگر می روند.

این مسابقات در حالی با حضور ۱۶ تیم در هر بخش زنان و مردان برگزار می شود که ایران در هر یک از آنها نماینده دارد؛ یکی برای دفاع از عنوان قهرمانی و دیگر برای ارتقا جایگاه.

والیبال نشسته مردان به دنبال دوازدهمین مدال جهانی و اولین سهمیه پارالمپیک

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و تا به امروز در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است.

هشتمین مدال والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان در دوره پیشین این رقابت ها که سال ۲۰۲۲ در بوسنی برگزار شد، به دست آمد. ملی پوشان ایران در آن دوره مسابقات با غلبه بر میزبان در دیدار نهایی، ضمن کسب عنوان قهرمانی، تک سهمیه پارالمپیک در آن دوره مسابقات را هم از آن خود کردند.

حالا تیم ملی والیبال نشسته ایران مهیای سیزدهمین حضور در مسابقات قهرمانی جهان شده است تا با تکرار قهرمانی، دوازدهمین مدال و نهمین طلای خود از این رقابت ها را دشت کند و اینگونه به سهمیه پارالمپیک هم دست پیدا کند.

بر خلاف ادوار گذشته مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که تنها تیم قهرمان آنها صاحب سهمیه پارالمپیک می شد، در این دوره، هر دو تیم فینالست صاحب سهمیه این بازی ها می شوند بااین حال تیم ملی والیبال نشسته ایران مصمم است با قهرمانی به این سهمیه دست پیدا کند. این تیم البته در این مسیر با معضل دیدارهای تدارکاتی مواجه بود اگرچه هادی رضایی سرمربی تیم همواره تاکید داشت که خود و شاگردانش به دنبال حضوری محکم و بی بهانه در رویارویی با حریفان جهانی شان هستند.

این چگونگی حضور خیلی دور از دسترس نیست به خصوص که تیم ملی والیبال نشسته با سفر زودهنگام به چین و برگزاری دیدارهای تدارکاتی برابر تیم های شرکت کننده در رقابت های قهرمانی جهان، تنها معضلش را تا حدی برطرف کرد ضمن اینکه با نتایج به دست آمده در این دیدارها نشان داد که همچنان مدعی ترین تیم به حساب می آید.

با این اوصاف و در صورتیکه تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران راهی فینال مسابقات قهرمانی جهان شود و در این مرحله هم به برتری دست یابد، هم قهرمانی اش را تکرار می کند و هم به عنوان اولین رشته و تیم در ورزش ایران برای بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس صاحب سهمیه خواهد شد.

شانس زنان برای صعود به نیمه نهایی و پارالمپیکی شدن

در بخش زنان اما داستان کاملا متفاوت است. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران که در دوره پیشین صاحب جایگاه نهم شدو به سهمیه پارالمپیک نرسید، در این دوره هم برای کسب سهمیه باید نیم نگاهی به چین و عملکردش داشته باشد؛ این تیم با توجه به گروه بندی انجام شده شانس صعود تا مرحله نیمه نهایی را دارد و اگر از این شانس به خوبی استفاده کند و از طرفی چینِ میزبان هم تا فینال پیش رود، این شانس را دارد که به عنوان نماینده آسیا صاحب سهمیه شود.

ترکیب مردان و زنان والیبال نشسته ایران

رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیر ماه به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار می‌شود. برای حضور در این رقابت ها، تیم ملی مردان ایران شنبه گذشته عازم هانگژو شد و پس از سفری ۳۶ ساعته به هانگژو رسید. تیم ملی زنان هم روز گذشته تهران را به مقصد این شهر ترک کرد.

میثم حاج بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی والیبال نشسته مردان را در مسابقات قهرمانی جهان تشکیل می دهند.

همچنین تیم ملی والیبال نشسته زنان هم با ترکیب زینب ملکی، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست، مریم کلهر، مریم ناظری، زهرا نجاتی و فرزانه حیدری در این مسابقات شرکت خواهند داشت.

گروه بندی و برنامه دیدارها

بر اساس قرعه کشی انجام شده برای مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، تیم ملی مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه شده است. تیم ملی زنان ایران هم در گروه A در کنار چین، کنیا و روآندا قرار گرفته است.

️گروه‌بندی این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

بخش مردان

گروه اول: چین، آلمان، کانادا، تایلند

گروه دوم: مصر، آمریکا، اوکراین، روآندا

گروه سوم: برزیل، قزاقستان، کرواسی، عراق

گروه چهارم: ایران، بوسنی، لهستان، ژاپن

بخش زنان

گروه اول: چین، روآندا، ایران، کنیا

گروه دوم: آمریکا، آلمان، اوکراین، هلند

گروه سوم: کانادا، اسلوونی، ژاپن، مجارستان

گروه چهارم: برزیل، فرانسه، ایتالیا، تایلند

همچنین طبق برنامه اعلام شده، تیم ملی مردان نخستین دیدار خود را برابر لهستان برگزار می کند و تیم ملی زنان هم در اولین بازی به مصاف روآندا می رود.

برنامه دیدارهای تیم های ملی والیبال نشسته مردان و زنان در مسابقات قهرمانی جهان به این شرح است: (ساعت ها به وقت ایران است)

بخش مردان

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - لهستان (ساعت ۹ صبح)



شنبه ۲۰ تیر ماه

* ایران _ بوسنی (ساعت ۱۴:۳۰)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران _ ژاپن (ساعت ۵ صبح)

بخش زنان

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - روآندا (ساعت ۴:۳۰ صبح)



شنبه ۲۰ تیر

* ایران - کنیا (ساعت ۹ صبح)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران -چین (ساعت ۱۲:۳۰)