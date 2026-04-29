دستگیری قاچاقچی مواد مخدر در محور کوهدشت- الیگودرز

مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی، از برنامه قاچاقچی برای انتقال مواد مخدر در محور کوهدشت – الیگودرز آگاه شدند و بلافاصله برنامه‌ریزی عملیاتی را آغاز کردند.

توقیف خودروی حامل مواد مخدر در عملیاتی ضربتی

در این راستا، مأموران با هماهنگی قضائی و طی عملیاتی هدفمند، خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و در اقدامی ضربتی توقیف کردند.

در بازرسی از این خودرو، مقدار تقریبی ۴ کیلوگرم تریاک که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد. این مقدار مواد مخدر می‌توانست آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به جامعه وارد کند.

دستگیری متهم و معرفی به مراجع قضائی

در این عملیات، متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

پلیس لرستان تاکید کرد که با قاطعیت با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد خواهد کرد.