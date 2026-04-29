۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

انهدام باند موتورسوار قاپ‌زن در تهران؛ کشف گوشی های مسروقه

پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شد یک باند سه نفره سارقین موتورسوار را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها ده‌ها گوشی تلفن همراه مسروقه کشف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند یک باند سه نفره سارقین قاپ‌زن را در تهران دستگیر کنند. متهمین که سابقه سرقت و اعتیاد به موادمخدر داشتند، با استفاده از موتورسیکلت در مناطق مختلف پایتخت اقدام به سرقت گوشی‌های تلفن همراه شهروندان می‌کردند.

در بازرسی از مخفیگاه این سارقین، ده‌ها دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف و ضبط شد. متهمین تاکنون به ارتکاب چندین فقره سرقت اعتراف کرده و تحقیقات ادامه دارد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به تمام سارقین، به ویژه سارقین خشن، هشدار داد که هیچگونه چشم‌پوشی از اعمال مجرمانه آن‌ها صورت نخواهد گرفت و پلیس با جدیت با هرگونه سرقت برخورد خواهد کرد.

