به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله ولدی از اختصاص کد سامانه توزیع هوشمند آرد «هاویر» برای نخستین بار به این شهرستان خبر داد.

ولدی با اشاره به اهمیت اختصاص این کد اظهار داشت: با توجه به مشکلات شرکت حمل‌کننده آرد و تخلفات مکرر پیمانکار قبلی در شهرستان، با تلاش شبانه‌روزی و پیگیری‌های مکرر، این کد به صورت اختصاصی و برای نخستین بار در شهرستان به شرکت تعاونی خبازان بروجرد اختصاص یافت.

توزیع عادلانه آرد؛ گامی در جهت رضایت شهروندان و نانوایان

فرماندار ویژه بروجرد افزود: با تصویب کارگروه آرد و نان شهرستان و موافقت کارگروه آرد و نان استان، از این پس توزیع عادلانه آرد به خبازی‌های شهرستان توسط شرکت بومی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: این اقدام، نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی نانوایان و تأمین آسایش شهروندان خواهد داشت.

ولدی ضمن تقدیر از حمایت‌های امام جمعه شهرستان بروجرد، همکاری مسئولان امنیتی شهرستان و مساعدت اداره کل غله استان و شهرستان، گفت: این موفقیت حاصل همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط بوده است.

پایان توزیع آرد توسط شرکت‌های غیربومی و خارج از استان

معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد گفت: پیش از این اقدام مهم و اساسی، توزیع آرد شهرستان توسط شرکت‌های غیربومی و خارج از استان صورت گرفته است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته و جلسات و پیگیری مکرر و پس از طی مراحل قانونی، این اقدام مهم در راستای توزیع عادلانه آرد در بروجرد صورت گرفته است.

ولدی با تأکید بر ضرورت همکاری خبازان شهرستان با شرکت بومی یاد شده، اظهار داشت: انتظار می‌رود تمامی نانوایان شهرستان با این شرکت همکاری لازم را داشته باشند تا فرآیند توزیع آرد به بهترین شکل ممکن انجام شود.

پلمب و لغو مجوز خبازی‌های متخلف

فرماندار ویژه بروجرد هشدار داد: در صورت عدم همکاری واحدهای خبازی با شرکت یاد شده و یا ثبت تخلف توسط بازرسان مربوطه، بر اساس قانون نسبت به پلمب و لغو مجوز خبازی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام خواهد شد.