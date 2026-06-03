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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز از منزل مسکونی روستایی در یاسوج

کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز از منزل مسکونی روستایی در یاسوج

یاسوج- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از کشف و ضبط ۶ دستگاه استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال از منزل مسکونی در روستای نره‌گاه شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستائی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم عملیات شناسایی و مقابله با بهره‌برداری‌های غیرمجاز از شبکه برق، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۴۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان شناسایی و ضبط شده است.

وی با هشدار در مورد اثرات مخرب استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال بر کیفیت برق مصرف‌کنندگان، تأکید کرد: هر دستگاه ماینر به اندازه برق ۱۲ خانوار مصرف می‌کند و این حجم بالای مصرف غیرقانونی، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده و در نهایت منجر به کاهش پایداری برق برای مردم و افزایش احتمال قطعی‌های ناخواسته می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از نقش مؤثر مردم در شناسایی این مراکز خبر داد و اعلام کرد: هم‌می‌وطنان عزیز می‌توانند گزارش‌های خود را در خصوص استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ ثبت کنند و در صورت صحت گزارش‌ها، پاداش‌های قابل توجهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای گزارش‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

روستائی اضافه کرد: شرکت توزیع نیروی برق با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تلاش‌ خود را برای پاکسازی شبکه از بهره‌برداری‌های غیرمجاز به منظور تأمین برق پایدار برای تمامی مشترکین به کار خواهد بست.

کد مطلب 6848931

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