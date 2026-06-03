کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز از منزل مسکونی روستایی در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستائی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم عملیات شناسایی و مقابله با بهره‌برداری‌های غیرمجاز از شبکه برق، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۴۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان شناسایی و ضبط شده است.

وی با هشدار در مورد اثرات مخرب استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال بر کیفیت برق مصرف‌کنندگان، تأکید کرد: هر دستگاه ماینر به اندازه برق ۱۲ خانوار مصرف می‌کند و این حجم بالای مصرف غیرقانونی، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده و در نهایت منجر به کاهش پایداری برق برای مردم و افزایش احتمال قطعی‌های ناخواسته می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از نقش مؤثر مردم در شناسایی این مراکز خبر داد و اعلام کرد: هم‌می‌وطنان عزیز می‌توانند گزارش‌های خود را در خصوص استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ ثبت کنند و در صورت صحت گزارش‌ها، پاداش‌های قابل توجهی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای گزارش‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

روستائی اضافه کرد: شرکت توزیع نیروی برق با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تلاش‌ خود را برای پاکسازی شبکه از بهره‌برداری‌های غیرمجاز به منظور تأمین برق پایدار برای تمامی مشترکین به کار خواهد بست.