به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری صبح چهارشنبه با حضور در منزل شهید اقتدار ایران، شهید سید حسین دشتی حسینی در روستای باغک جنوبی شهرستان تنگستان ضمن دیدار با اعضای خانواده ایشان، به این شهید عزیز و خانواده ایشان ادای احترام کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این دیدار، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای شهدا و تجلیل از مقام والای شهدای جنگ رمضان، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشت.
قادری با اشاره به نقش خانوادههای شهدا در ترویج و تداوم فرهنگ شهادت، عنوان کرد: خانوادههای شهدا، یادگاران عزت و ایثار هستند و حمایت از آنان وظیفهای دینی و اجتماعی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر را در این دیدار، حجتالاسلام حسین علویان رئیس اداره تبلیغات اسلامی تنگستان همراهی می کرد.
شهید دشتی حسینی از شهدای حمله صهیونیستی - آمریکایی به کشورمان است و پیکر مطهر این شهید در روستای باغک جنوبی شهرستان تنگستان تشییع و خاکسپاری شد.
