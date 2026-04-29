ابزار اصلاح عکس هوش مصنوعی اپل در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اکنون به نظر می رسد دستکاری های شرکت در هوش مصنوعی آن بسیار فراتر از عرضه یک نسخه عملیاتی از دستیار هوشمند «سیری» است.

به روزرسانی های نرم افزاری سال جاری سیستم عامل اپل شامل ابزارهای اصلاح عکس مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کاربران امکان می دهد مواردی مانند پس زمینه و قاب عکس ها را نیز تغییر دهند.

در حال حاضر می توان از اپ «فوتوز» در سراسر سیستم های عامل اپل برای تنظیم ویژگی هایی مانند کنتراست عکس، به کاربردن فیلترها، بریدن عکس ها یا هوش مصنوعی برای حذف اشیا با ابزار «کلین آپ» استفاده کرد. ظاهرا «کلین آپ» یکی از چند ابزار «اپل اینتلیجنس» است که پس از این به روزرسانی ها ارائه می شود. کاربران با استفاده از این ابزار می توانند از قابلیت «Extend»برای گسترش پس زمینه عکس ها با هوش مصنوعی مولد استفاده کنند، میزان خودکار بودن گزینه هایی مانند نورپردازی و کیفیت تصویر را ارتقا دهند و همچنین ویژگی Reframe را برای تغییر پرسپکتیو عکس پس از ثبت (به خصوص برای عکس های spacial اپل) به کار گیرند.

ویژگی جدید در صورت عرضه ابزارهای اصلاح عکس اپل را قادر به رقابت با قابلیت شرکت هایی مانند گوگل و سامسونگ می کند.

اپل علاوه بر ابزارهای اصلاح عکس جدید، نسخه جدید سیری را که با مدل های جمینای گوگل فعال می شود، یک اپ جداگانه سیری و جستجو مبتنی بر هوش مصنوعی داخل اپ ها ارائه می کند. اپل احتمالا بسیاری از ویژگی های جدید را در مراسمی در هشتم ژوئن رونمایی خواهد کرد.