اپ ادیت عکس گوگل تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این اپ تولید عکس مجهز به هوش مصنوعی کمتر از دو سال قبل راه اندازی شد و سال گذشته به روز رسانی محتوای زیادی دریافت کرد. این اپ اکنون کاربران را به دستیار هوش مصنوعی جمینای هدایت می کند.

به روز رسانی نرم افزار که «پیکسل استودیو» را از کار می اندازد، هم اکنون ارائه شده اما ممکن است مدتی طول بکشد تا همه به آن دسترسی یابند. هنگامیکه اپ دانلود شود رابط اصلی کلید « Open Gemini» را نمایش می دهد که به پلی استور منتهی می شود. همچنین این امر نشان می دهد کاربران برای تولید عکس از «نانو بنانا» استفاده کنند.

البته حذف این قابلیت از مدتی قبل پیش بینی شده بود. گوگل در فوریه اعلام کرد «پیکسل استودیو» را تعطیل می کند و کم کم قابلیت های اصلی آن را حذف می کند. به عنوان مثال چند ماه قبل ابزار اصلاح عکس به طور کامل از ابزارهای هوش مصنوعی حذف شده بود.

«پیکسل استودیو» در سال ۲۰۲۴ میلادی همراه پیکسل ۹ معرفی شد. اپ مذکور برای تولید عکس با هوش مصنوعی اختصاص داشت. کاربران می توانستند دستورهایی را وارد کنند تا به سرعت عکس ها را پاک کنند و همچنین می توانستند براساس عکس هایی که قبلا ثبت شده، استیکر بسازند.